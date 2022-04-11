來不及長大！不是車禍 台灣兒童事故死亡這原因占最多

主計總處發布國情統計，台灣109年兒童事故傷害死亡人數95人，死亡率由105年每10萬兒童死亡5.0人降至4.0人，已連續四年下降。兒童事故死亡原因以「呼吸之意外威脅」死亡33人、占34.7%最多，主要是窒息、嗆到或噎到所致，其次為「運輸事故」27人、占28.4%。

主計總處表示，根據內政部統計，111年2月底我國兒童（未滿12歲）人口為228.7萬人，較110年底減0.9萬人或減0.4%，與105年底的245.0萬人相較，減少16.3萬人(或減6.7%)，占總人口比率自105年底10.4%，逐年降至9.8%；按性別觀察，111年2月底男童占51.8% ，高出女童3.6個百分點，性別差距較105年底的4.0個百分點縮減0.4個百分點，每百女童之男童數（兒童性比例）為107.6人，較105年底減0.7人。

依衛生福利部統計，109年兒童事故傷害死亡人數為95人，死亡率由105年每10萬兒童死亡5.0人降至4.0人，已連續四年下降，居兒童死因第3位。按性別觀察，男童事故傷害死亡人數向來高於女童，109年男童占58.9%，較108年占67.0%下降8.1個百分點；按死亡率觀察，109年男、女童死亡率分別為每10萬兒童死亡4.6人及3.4人，較108年分別減0.8人及增0.5人，性別差距1.2人，較108年的2.5人縮減 1.3人，105年至109年性別差距介於0.2人～2.5人之間。

按兒童事故傷害死因類別觀察，109年兒童以「呼吸之意外威脅」死亡33人（占34.7%）居多，主要窒息、嗆到或噎到所致，其次為「運輸事故」27人（占28.4%），其中因機動車交通事故死亡26人，二大死因合占63.1%；與105年相較，以「其他」死因減27人或減 84.4%，主因105年高雄美濃地震兒童死亡人數較多所致，「意外溺死或淹沒」及「暴露於煙霧、火災與火焰」則各増2人，其餘死因多呈減少或持平。