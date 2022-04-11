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功能、定位調整多回 高雄市民卡最快6月上路

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市市民卡將與一卡通合作，搭乘高捷等大眾運輸工具是可行的。本報資料照片
高雄市市民卡將與一卡通合作，搭乘高捷等大眾運輸工具是可行的。本報資料照片

高雄市前市長韓國瑜時期就有發行市民卡構想，綠營議員質疑，若著重市政服務不符市民需求及實用導向，建議呼應日常生活，結合特約店家等小確幸，才能擴大使用規模。現任市長陳其邁團隊接手後，研考會資訊中心調整市民卡定位，除了有身分辨識功能，也整合市政服務、訊息通知、城市幣等，強調實用導向，最快今年6月推出。

高雄市研考會表示，六都當中，包含台北市、台南市、桃園市都有市民卡，台北市側重市政服務整合，桃園市強調生活服務及紅利點數回饋等，增加使用誘因。高雄推出時間較慢，有後發先至企圖心，要讓市民卡功能更強大，市民卡與一卡通合作，考量長輩需求，有實體卡、虛擬卡兩類。

市民卡除各類市政服務線上申辦、查詢、場域借用預約等，也結合食衣住行育樂面向，一旦使用規模加大，也能形成一股商機，高雄市研考會目前構想是由市府起頭，日後不排除將平台委外維運，讓做法更靈活，但一定會做好把關，確認資安無虞。

許多人關心高雄「市民卡」能否儲值、支付功能，研考會表示，電子支付有一定限制，市府本身無法提供儲值、支付服務，但會與一卡通合作，搭乘高捷等大眾運輸是可行的。市民卡規畫團隊也與高雄銀行洽談合作，初期將以路邊停車費、交通罰鍰支付為主，未來市民利用此支付繳款可免手續費，也降低市府支付的代收成本，將把省下來的費用以積點方式回饋市民。

市議員簡煥宗說，期待市府推出的高雄卡能整合多種功能，「現代人卡過剩，出門要帶一堆卡很麻煩，愈方便愈好。」建議高雄卡應結合敬老卡、一卡通、圖書證等功能，高雄市正轉型為智慧城市，是展現數位成果的大好機會，也要有相關配套措施，讓長輩使用也便利。市議員林于凱建議，市民卡應先確認訴求對象，若沒經過充分市場調查、定位就會變成無效卡。

市議員李雅靜說，市府天天強調5G AIoT，但是「高雄市區政線上e指通」卻只做半套，網頁不少區塊缺內容，線上客服也常找不到人，「非常落漆」。李雅靜認為，台北市e指通整合多元服務可繳納停車費、土地租金等費用，這才是真正便民的數位服務，希望市府規畫市民卡不要只做半套，要有長遠構想，別讓系統換了又換，浪費納稅人的錢。

一卡通 高雄市 北市

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