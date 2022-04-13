40+看不清楚是眼睛疲勞還是老花報到？寶島眼鏡 x賈靜雯打造「視時不惑」完美視野！

滑手機近視眼鏡拿上拿下，看螢幕上的小字有點吃力？過了40歲，眼睛開始退化，經常感到「眼花花、視茫茫」，看不清楚究竟是因為眼睛疲勞，還是老花報到？

▲40歲後眼睛開始退化，容易感到疲勞，有可能是老花報到。 圖／123RF提供

現代人使用3C產品時間長，眼睛容易感到疲勞，此時可透過適當休息，讓眼睛向遠處看以改善疲勞狀況；但若發現自己近距離閱讀書報雜誌時，會感覺字體變得模糊，但拿遠一點反而可以看得清楚，或是低頭滑一會兒手機後，抬頭改看電視，會感到視力模糊，幾秒鐘後才又看清楚電視，這代表眼睛出現對焦延遲的老花症狀，建議到醫院接受完整的視力檢查，確認是否為老花眼，以及是否需要配戴老花眼鏡。

▲閱讀書報或使用手機時，拿遠一點反而可以看得清楚，或開車時視線由儀表板轉換到路面時需要花較久時間才能對焦，建議到醫院檢查視力。 圖／123RF提供

40歲後，眼睛的調節能力下降，視力便會感到模糊，若不透過老花眼鏡調整焦距，幫助眼睛舒壓，眼睛就會持續緊繃、更容易疲憊，無疑是增加40+族群正面臨職場與家庭壓力外的負擔。面對40歲後的生活，如何勇敢迎接挑戰，做出對的決定，是40+族群該有「40不惑」的人生智慧！因此，擁有豐富在地經驗的「寶島眼鏡」邀請「金鐘視后」賈靜雯作為代言人，完美詮釋40+應有的人生態度：「比起年輕時只追求大眾認可的價值，40歲後要更清楚知道自己要的是什麼，每個距離都能看透徹，才不會迷失了自己。」鼓勵大眾一起迎向「視時不惑」的黃金人生下半場。

▲「寶島眼鏡」邀請「金鐘」、「金馬」雙金女主角賈靜雯作為代言人，鼓勵大眾一起迎向「視時不惑」的黃金人生下半場。 圖／寶島眼鏡提供

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