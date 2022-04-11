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農業保險覆蓋率升至26％ 陳吉仲：不讓農民看天吃飯

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農業保險2017年試辦以來，覆蓋率逐年提升。圖／取自陳吉仲臉書
農業保險2017年試辦以來，覆蓋率逐年提升。圖／取自陳吉仲臉書

農業保險2017年試辦以來，保險覆蓋率從5.8%提升到去年的接近26%，農委會主委陳吉仲今天在臉書發文表示，現在已開辦25種品項、39張保單，會不斷調整保單內容、開發更多保險品項、優化保險費率等政策，擴大推動農業保險，不讓農民看天吃飯。

為建構完整的農民福利體系，陳吉仲表示，從2016年到現在，陸續完成了實耕者加入農保、農民職業災害保險、農業保險、農民退休儲金制度等「三保一金」，使農民在從業時的基本保障、職災保護、風險分攤，以及退休後的老年安養，都能全面涵蓋。其中「農業保險」從2017年開始試辦，至今已開辦25種品項、39張保單，總投保件數達到9萬1519件，總投保面積13萬3474公頃，扭轉農業看天吃飯的命運。

陳吉仲表示，去年7月1日百億農險基金正式上路，不僅負擔起最重要的危險分散任務，例如透過國際再保市場分攤風險，確保賠付能力並降低保費，也致力於擴大推動政策性農業保險。去年5月1日起豬隻死亡強制保險上路，在養豬隻全面納保，500頭以下保費政府全額負擔，500頭以上的保費補助也有加碼。

陳吉仲說，去年10月推動新型態鳳梨釋迦收入保險，政府補助保費一半，保障農民生產成本；今年一期作開始實施水稻收入保險，所有稻農全部納入保障範圍，其中「基本型」保費全額補助、「加強型」保費補助二分之一，農民只要在申報種稻時多簽一個名，就可以免費完成「基本型」的投保。另外自2019年起開辦的香蕉收入保險，今年也更進一步放寬投保資格並簡化投保程序，共計13縣市114鄉鎮都可參與。

陳吉仲說，未來會持續提升政策性農業保險的覆蓋率，同時也會不斷調整保單內容、擴大開發保險品項、優化保險費率及保費補助比率、簡化投保程序，讓農業保險能更貼近第一線農民的需求。另外訓練專業的勘損人員，實損實賠型的保單逐步由具公信力的勘損人員認定損失，而非由保險公司片面認定，讓農民生計獲得最大程度的保障。

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