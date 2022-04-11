申請證件單列族語被拒 南市議員：轉型正義下殖民面目

2009年姓名條例修正後，原住民族人在漢名外可並列以族語拼寫的傳統名字，卻有原住民申請行駕照單列族語名字時遭拒絕，台南市議員穎艾達利今質疑是管理高於尊重的殖民統治心態。

台南監理站表示，公路總局2015年有公文函示，身分證、駕照等證件姓名，只能用漢名，也可漢名和族名並列，但不能單列族名。穎艾達利的駕照僅列英文拚寫的族名，應是當時作業弄錯所致，目前台南市原住民駕照僅列族名僅有2人。

穎艾達利表示，國家語言發展法已在2019年通過，明訂台灣各原住民族語言為國家語言，不應受限制或歧視族語拚寫法為原住民語言與文字的內涵，憲法法庭也肯定原住民各族群文化下的傳統名字識別的認同表徵。他早在2004年身分證、健保卡等證件就申請單列族名或許可，但日前有族人申請行駕照單列族語名字時卻被拒絕。

穎艾達利說，法規環境貌似友善，但實際上族人在現實生活中使用「合法」的拼音本名卻處處受限制，而不得不借音使用「漢音名」，卻也常出現遭戲謔取笑的不友善對待。

有族人申請單列拼音名於行駕照上遭拒，更突顯所謂「國家語言一律平等」、「多元族群應予尊重」的聲稱僅為空談；行政機關擅越立法授權的自為解釋違反「依法行政」，架空法律規定，越權「規範」原住民的語言自主權，讓人質疑是殖民威權再現。

市議員林易瑩聲援，她表示，立法保障原住民各族依傳統文化命名權利，卻因行政機關不友善而犧牲族人的文化表現與認同權，反過來積極否定人民的權利，政府應通盤檢討現有行政程序與措施，落實人民權益。

原住民青年陣線代表顏校賢表示，日前憲法判字第4號對於原住民傳統名字也高度肯定，基於發音特殊性，以拼音書記傳統姓名有其必要意義，因此單列拼音名的選擇權對族人來說非常重要且必要，合法權利不該由行政機關片面否定。

台南市原民會表示，這是不友善的行政作法，將向上反映。交通局說，此為全國通案，將向公路總局反映。民政局指出，俟中央有進一步說明，將全力配合，也會加強同仁教育訓練。法制處表示，此涉及人格權，強調各族代表背景應予以尊重。