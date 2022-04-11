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申請證件單列族語被拒 南市議員：轉型正義下殖民面目

聯合報 / 記者鄭惠仁彭宣雅／連線即時報導
台南市議員穎艾達利今天反映有原住民申請行駕照單列族語名字時遭拒絕。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員穎艾達利今天反映有原住民申請行駕照單列族語名字時遭拒絕。記者鄭惠仁／攝影

2009年姓名條例修正後，原住民族人在漢名外可並列以族語拼寫的傳統名字，卻有原住民申請行駕照單列族語名字時遭拒絕，台南市議員穎艾達利今質疑是管理高於尊重的殖民統治心態。

台南監理站表示，公路總局2015年有公文函示，身分證、駕照等證件姓名，只能用漢名，也可漢名和族名並列，但不能單列族名。穎艾達利的駕照僅列英文拚寫的族名，應是當時作業弄錯所致，目前台南市原住民駕照僅列族名僅有2人。

穎艾達利表示，國家語言發展法已在2019年通過，明訂台灣各原住民族語言為國家語言，不應受限制或歧視族語拚寫法為原住民語言與文字的內涵，憲法法庭也肯定原住民各族群文化下的傳統名字識別的認同表徵。他早在2004年身分證、健保卡等證件就申請單列族名或許可，但日前有族人申請行駕照單列族語名字時卻被拒絕。

穎艾達利說，法規環境貌似友善，但實際上族人在現實生活中使用「合法」的拼音本名卻處處受限制，而不得不借音使用「漢音名」，卻也常出現遭戲謔取笑的不友善對待。

有族人申請單列拼音名於行駕照上遭拒，更突顯所謂「國家語言一律平等」、「多元族群應予尊重」的聲稱僅為空談；行政機關擅越立法授權的自為解釋違反「依法行政」，架空法律規定，越權「規範」原住民的語言自主權，讓人質疑是殖民威權再現。

市議員林易瑩聲援，她表示，立法保障原住民各族依傳統文化命名權利，卻因行政機關不友善而犧牲族人的文化表現與認同權，反過來積極否定人民的權利，政府應通盤檢討現有行政程序與措施，落實人民權益。

原住民青年陣線代表顏校賢表示，日前憲法判字第4號對於原住民傳統名字也高度肯定，基於發音特殊性，以拼音書記傳統姓名有其必要意義，因此單列拼音名的選擇權對族人來說非常重要且必要，合法權利不該由行政機關片面否定。

台南市原民會表示，這是不友善的行政作法，將向上反映。交通局說，此為全國通案，將向公路總局反映。民政局指出，俟中央有進一步說明，將全力配合，也會加強同仁教育訓練。法制處表示，此涉及人格權，強調各族代表背景應予以尊重。

原住民語 國家語言 駕照

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