今年春季蔬菜價格好 彰化溪湖名菜食材爆缺貨

去年底到今年春季，蔬菜整體價格都不錯，彰化縣溪湖鎮果菜市場公司對花椰菜保價收購制度幾乎派不上用場，導致花椰菜乾產量創新低，不到2500台斤，僅往年的三分之一，造成花椰菜乾一包難求的少見現象。

花椰菜是彰化平原的大宗冬季裡作蔬菜，埔鹽鄉種植面積524公頃，是中部最大產區，產量占全台三分之一，溪湖鎮果菜市場公司為照顧周邊鄉鎮農民，訂出花椰菜產地批發市場交易價格每公斤低於15元就進場收購的保價政策，往年收購6000至7500台斤，手工產製的花椰菜乾風味好，花椰菜乾炒肉絲成為溪湖羊肉爐店的經典菜餚，溪湖鎮果菜市場公司因此自創品牌「花爺爺」花椰菜乾。

去年冬季到目前為止，沒出現霸王級寒流和非常寒冷的低溫，雨水豐沛但不損傷蔬菜生產，各類蔬菜的產量和價格都穩定，花椰菜產地市場交易價每公斤20元至45元，大多時候高於每公斤15元，溪湖鎮果菜市場公司只能零星採購偶而低於每公斤15元的花椰菜，目前生產約5000包花椰菜乾，每包半台斤，相當於今年收購量未達2500台斤。

溪湖鎮果菜市場公司感謝農業體系的超市長期友善農民，雙方建立供貨默契，沒簽訂供給合約，因此溪湖鎮果菜市場公司管控約500包，其餘優先供應這家超市製作花椰花乾炒飯上架販售，好市多等連鎖超市希望訂購，都因溪湖鎮果菜市場公司的花椰菜乾製作量不足，無法常年穩定供應，到現在都沒辦法供貨。

溪湖鎮果菜市場公司總經理蔡健文今天表示，今年冬尾（農曆11月到今年元月）的裡作花椰花產季結束，保價收購告一段落花，以目前產地交易價格來看，要再追加製作相當困難，溪湖鎮果菜市場公司樂見農民有好收成和好價格，所以不會提高保購收價的標準，也無意採購別種蔬菜生產新產品，今年5000包就是5000包，不會再多做。