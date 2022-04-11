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農糧署花8500萬元促多吃但食米量下降 陳吉仲：不推廣掉更快

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影

小麥成本上漲導致麵包、麵條漲價，農委會主委陳吉仲日前呼籲多吃米食引發爭議，但台灣食米量連年下降，農糧署2019年花費8500多萬元舉辦300多場推廣活動，隔年每人食米量仍下探，陳吉仲今天表示，若沒有繼續推廣，掉下去速度可能更快，仍會盡力推廣，希望食米量至少維持穩定不要下滑。

為推廣米食，農糧署2019年花費超過8500萬元、舉辦300多場大小活動或比賽，希望提振米食銷量；但根據農委會統計，台灣每人每年平均食米量逐年下滑，2018年至2020年分別為45.5公斤、45.4公斤、44.1公斤，顯示即使2019年花費資源舉辦比賽，隔年食米量仍沒有起色。

陳吉仲今天在立法院接受媒體聯訪表示，如果沒有繼續推廣米食，掉下去的速度可能會更快，因為現在飲食消費型態明顯改變，「早上吃米機會有多少？除了飯糰以外，可能不到1%」。

陳吉仲說，農委會樂意推廣米食，預計到凱道舉辦米食博覽會，甜的米食有米苔目、粉粿等，鹹的更多，最主要希望讓食米的便利性可以跟麵食一樣，現在吃一碗麵頂多加一盤小菜或滷蛋，希望米也不要只是白飯，否則一定要配其他菜，造成消費者不變，例如推動滷肉飯加一顆滷蛋，就可以跟麵食有一樣效果。

至於每人食米目標，陳吉仲說，現在先穩定不要下滑比較重要，先前也組成米食推動小組，邀請文學界及各式各樣團體，希望讓食米量恢復到一定程度，未來會有具體方案向外界報告。

陳吉仲 農委會 農糧署

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