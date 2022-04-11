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疫情升溫 王國材：做好防疫仍可觀光，雙鐵飲食規範不變

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

台灣疫情多點散發、遍地烽火，雙鐵是否調整防疫規格，交通部長王國材表示，雙鐵是否禁止飲食，只要依照目前的防疫規定實行即可，否則台北花東4.5個小時，若不能飲食吃東西，很多人會餓昏了。

立法院交通委員會今邀請交通部部長王國材就「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規劃情形」進行專題報告，並備質詢。

王國材說，觀光上都有防疫指引，不論是觀光、旅館業都有相關規定，依照規定執行即可，基本上仍鼓勵觀光，做好防疫仍可觀光； 目前依照平常是二級，假日三級的防疫規定執行。

他表示，目前雙鐵仍依照現行的防疫規定，可以開放飲食，維持現狀，否則過去台鐵到花東要4.5小時，若不能飲食，很多人都餓昏了，這部分若能遵守防疫規定，因此雙鐵仍維持現狀。

交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影

王國材 交通部長

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