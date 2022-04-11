聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情升溫 王國材：做好防疫仍可觀光，雙鐵飲食規範不變
台灣疫情多點散發、遍地烽火，雙鐵是否調整防疫規格，交通部長王國材表示，雙鐵是否禁止飲食，只要依照目前的防疫規定實行即可，否則台北花東4.5個小時，若不能飲食吃東西，很多人會餓昏了。
立法院交通委員會今邀請交通部部長王國材就「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規劃情形」進行專題報告，並備質詢。
王國材說，觀光上都有防疫指引，不論是觀光、旅館業都有相關規定，依照規定執行即可，基本上仍鼓勵觀光，做好防疫仍可觀光； 目前依照平常是二級，假日三級的防疫規定執行。
他表示，目前雙鐵仍依照現行的防疫規定，可以開放飲食，維持現狀，否則過去台鐵到花東要4.5小時，若不能飲食，很多人都餓昏了，這部分若能遵守防疫規定，因此雙鐵仍維持現狀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言