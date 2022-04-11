推廣農業保險 立委提案取消補助費率天花板

為推動農業保險，農委會提供農民保險費率補助，依照現行法規，推動第六年起補助費率最多60%，立委今天提案補助費率應取消「天花板」限制；農委會主委陳吉仲表示，尊重立法院決定，但農保法才實施一年多，考量法治安定性應維持現行條文，且水稻、豬隻死亡等強制保險也不受補助比率限制。

立法院經濟、財政委員會今天舉辦聯席會議，審查國民黨立委曾銘宗、謝衣鳳等19人提出的農業保險法第10條修法草案。目前農業保險費率補助施行五年內以75%為上限，第六年起以60%為上限；立委提案希望刪除第六年起60%上限的規定，改為「前項補助比率，主管機關應考量農業發展需要定期檢討、調整」。

立委提案表示，農業經營容易受到天然災害影響，需要透過農業保險協助保障所得，政府應給予保險費一定比率補助，現行法規僅僵化依照實施年限決定補助比率上限，未能依照農民需要或實際農業發展狀況予以調整。

陳吉仲表示，農業保險費補助比率是依照產業概況、政策目的，逐品項逐年通盤評估訂定並動態檢視，現行以補助三分之一至二分之一為原則，但因應政策推行有例外情形，例如水稻收入保險是將天然災害現金救助轉為基本型保險、全面納保，保費由政府負擔；豬隻死亡保險也是全面納保，給予五至八成保費補助，飼養500頭以下者由政府全額負擔。

陳吉仲說，委員提案應定期檢視補助比率，與農委會採行做法並不相悖，予以尊重，但農業保險法實施一年多，考量法治安定性，建議維持現行條文。

陳吉仲表示，農委會106年起擴大推動農業保險政策，110年施行農業保險法、成立農業保險基金，架構完整的農業保險運作機制，目前農業保險已開辦25種品項、39張保單，保單類型包括實損實賠、區域收穫、收入保障、氣象參數、政府連結等五種，截至去年底總投保金額403億元，累積理賠件數1萬2153件、總理賠金額超過6.1億元，農業保險覆蓋率在去年推動豬隻死亡保險強制投保措施後，整體已達25.9%。

民進黨立委郭國文表示，現行整體農業保險覆蓋率雖有25.9%，但扣掉豬隻死亡等強制加保部分，實際上覆蓋率只有17、18%，應該透過政策鼓勵地方政府、以及讓產險公司保單更多元化，盡量提高覆蓋率。

陳吉仲說，若補助增多就會提高覆蓋率，但這是農業保險不是社會福利制度，因此農民還是要出一定比率的保費，至於保單多元性部分，因為這是市場競爭，麻煩的是台灣農業規模較小，台灣專業農三成多、兼業農約六七成，目標希望專業農都加入保險。