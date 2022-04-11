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敲掉基因小鼠不再拉 國衛院找到改善IBS新機制

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國衛院發現調控腸道屏障極為菌叢平衡的新機制，研究成果也於去年11月發表於國際知名期刊《Cell Reports》，左起國衛院免疫中心博士後研究員張程翔、副研究員高承源、院長梁賡義。記者楊雅棠／攝影
國衛院發現調控腸道屏障極為菌叢平衡的新機制，研究成果也於去年11月發表於國際知名期刊《Cell Reports》，左起國衛院免疫中心博士後研究員張程翔、副研究員高承源、院長梁賡義。記者楊雅棠／攝影

罹患發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease, IBD）可不只是單純的拉肚子，可能反覆腹瀉、血便，甚至因腸道持續發炎而造成腸子穿孔、破裂或是癌化，且目前無法根治。國衛院免疫醫學研究中心則發現去除dusp6基因的小鼠對腸炎有保護作用，進而從小鼠的腸道菌叢發現有減緩作用的新菌種，日後可望進一步進行藥物或食品開發；研究成果也於去年11月發表於《Cell》系列國際知名期刊《Cell Reports》。

國衛院免疫醫學研究中心副研究員高承源表示，IBS雖不致命 但對生活品質有很大的影響，其發生原因不明，大多和遺傳有關，但也與生活飲食習慣西化有關。因此發展中國家的疾病發生率和盛行率急遽竄升，已發展國家的疾病盛行率無法下降。以台灣為例，2001年的盛行率為每十萬人2.1人，到了2015年則成長為每十萬人12.8人。

他表示，團隊研究針對缺乏dusp6基因的小鼠進行誘發腸炎實驗，發現小鼠發生腸癌的情形減緩，包括減少體重的情形下降、疾病指數下降、大腸長度和結構維持等。

進一步觀察發現，小鼠的大腸上皮細胞上微絨毛生長增加，推測因此有較強的大腸上皮緊密連結與屏障完整性，進而對於小鼠結腸炎產生保護作用。

除此之外，團隊進一步將dusp6基因敲除小鼠的腸道菌叢轉殖到一般小鼠上，發現同樣較能抵抗腸炎發生。因此利用微生物體學與培養體學分析方法，在菌叢中篩選出一株全新腸道菌種「NHRI-C1-K-H-1-87」，初步發現該細菌有減緩腸炎的作用。

因此目前IBS的治療研究方向，一是尋找抑制人體dusp6基因的化合物，並進行藥物開發，一是利用「NHRI-C1-K-H-1-87」進行藥物或食品開發。

博士後研究員張程翔表示，目前仍在針對「NHRI-C1-K-H-1-87」新菌種進行定序，盼能找出減緩腸炎確切有用的成分，盼能以此作為腸道益生菌的藥物或食品開發，預計三年內可進入臨床試驗階段。

國衛院免疫醫學研究中心發現去除dusp6基因的小鼠對腸炎有保護作用。記者楊雅棠／攝影
國衛院免疫醫學研究中心發現去除dusp6基因的小鼠對腸炎有保護作用。記者楊雅棠／攝影

基因 拉肚子

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