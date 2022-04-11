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月底就到期 國旅券使用率不到六成 王國材：轉其他用途

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影

國內疫情升溫，防疫旅館量能是否充足，交通部長王國材今天表示，由於現在還有五成空房，加上輕症可居家隔離，目前量能仍充足。

立法院交通委員會今邀請交通部部長王國材就「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規劃情形」進行專題報告，並備質詢。

日前衛福部長陳時中說，需要16萬間防疫旅館，才可因應這波疫情；王國材說，16萬間是因為輕症也要入住防疫旅館，現在可以居家隔離，目前防疫旅館有3萬間，其中有五成空房可因應，現在返國也可居家隔離、輕症也可以，因此整體需求沒有這麼多，目前觀光局和地方政府合作，若有需要，觀光局也可以增加防疫旅館量能。

至於疫情升溫，觀光防疫上是否提升相關措施，王國材表示，旅館業、遊樂區有有防疫指引，都希望依照這執行，在觀光上仍鼓勵觀光，做好防疫還是可以觀光，依照目前平時二級、假日三級的防疫規定指引。

至於國旅券到4月31日使用到期，但實際上國旅券使用率僅56%，立委趙正宇說，疫情升溫，國旅券是鼓勵國人去旅遊，這樣不是鼓勵群聚，鼓勵外出，造成風險，建議可以延長使用時間。

王國材說，國旅券使用率56%，四月底結束，會把剩餘款項丟到國旅的特色旅遊，旅行業為國旅龍頭，從龍頭補貼團體旅遊，來維持國內的觀光熱度，至於延期使用，他表示，國旅券與其他振興券不同，會轉其他用途。

居家隔離 王國材

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