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雙鐵喊漲？王國材：兩者不連動 籲五一台鐵不加班別發生

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

高鐵喊漲，台鐵票價也蠢動，交通部長王國材今天表示，兩者無須連動聯想，至於台鐵公司化，交通部與台鐵工會意見紛歧，公會醞釀五一「不加班」，王國材說，希望不要發生。

立法院交通委員會今邀請交通部長王國材就「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規劃情形」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部公告，新核定高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調高為4.313元，這也是四年來首度調漲。

媒體提問，高鐵票價今年是否漲定了？王國材表示，並沒有一定會漲，現在僅是核定費率公式，經過董事會討論，與漲價無關，過去也有因應整體的收入面，及照顧民生面，因此調高費率，高鐵是上市公司，交通部尊重其董事會決議，真正送到交通部再來討論。

立委李昆澤表示，票價調整應該要考量民眾負擔能力，他表示，應該以提升運量去帶票價漲價，2021年使用優待票者有32.1%，自由座數量佔三成，推行多元優惠活動提升運量，達到營運穩定。

王國材說，現在民生經濟的狀況下，公共運輸盡量不要有變動，但仍會尊重高鐵的費率提案。

而高鐵要漲價，台鐵是否也跟著漲，北高將破千元；王國材說，雙鐵不用這樣聯想，台鐵現在的重點是安全改革，安全改革與服務都未做好，未來虧損是由政府承擔，因此，要先有一定的服務水準，讓大家有信心後，再來談台鐵票價，目前沒有漲價計畫。

至於台鐵工會醞釀五一停開不加班，王國材說，本周請台鐵局持續與工會溝通，也約了公會理事長討論，「希望不要發生」，第二，現在已開過一次會議，包括所有公路運輸、高鐵、國道客運、市區客運，有擬定應變計畫，若有狀況會應變。

交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影

台鐵公司化 交通部長 王國材

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