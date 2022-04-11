鳳梨釋迦遭陸禁止輸入 農委會3大目標有2項還未達標

中國大陸去年9月禁止輸入我國鳳梨釋迦，農委會提出內外銷各5千公噸、加工3千公噸的3大目標，農委會主委陳吉仲今天表示，內銷已經達標，外銷預計月底前也可以達到5千公噸，但加工尚未達標，產地價格也下跌，會透過冷鏈、加工讓鳳梨釋迦可出口。

陳吉仲今天出席立法院經濟、財政委員會聯席會議前受訪表示，全世界禽流感非常嚴重，能進來的雛雞或雞肉國家，包括加拿大、美國、法國，尤其美國、法國有禽流感疫情，但雛雞跟受精蛋都是國外進口，否則國內養殖產業根本沒有雞可使用。

陳吉仲說，會在禽流感防疫前提下，透過專案方式處理，讓國內雛雞可以供應給養雞產業、蛋雞產業使用，這都是確保糧食安全的方式，也經過學者專家會議討論，希望讓農漁畜產品供應無虞。

針對去年9月中國開始禁止鳳梨釋迦進口，陳吉仲表示，農委會總共採取三個措施，設定外銷5千公噸、內銷5千公噸、加工3千公噸，目前統計內銷至少促銷超過5千多公噸，全聯等許多超商都全力協助；外銷統計4千公噸，希望月底前達到5千公噸目標；加工尚未達到3千公噸，但產地價格跟往年相比有下跌情形，今年會全力透過冷鏈、加工等措施，讓年底開始要採收的鳳梨釋迦可以順利出口。

陳吉仲表示，現在還有鳳梨釋迦收入保險，根據北農最後成交價格加上相關運輸成本，確保農民收入不得低於成本，大約四月底可以結算，已經窮盡一切方法，後續會再針對加工跟外銷積極努力。

至於農遊券使用狀況，陳吉仲說，農遊券為許多農村地區帶來很多經濟效果，農會、超市都大賣農產品， 目前使用率超過83%，五月底前可以再提高。