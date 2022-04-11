《全明星運動會3》總決賽誰是聲量冠軍？獨家揭密22位選手熱門度排行

《全明星運動會3》你有收看嗎？

《全明星運動會3》開播至今話題不斷，近期也正式進入倒數階段，許多人都很好奇總冠軍賽到底是目前獎盃數領先的藍隊創下三連霸紀錄，還是紅隊這季能來個大逆轉，就此打住藍隊的連勝？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出第三季的22位選手網路討論度聲量排行，讓我們一起來看看，哪位選手受到的關注最多吧！

image source:fb/全明星運動會

5.楊奇煜

小煜參加第一季《全明星運動會》比籃球賽時，膝蓋受傷導致前十字韌帶和左邊韌帶斷裂，當時他萬般不捨的忍痛退賽，這次傷癒回歸第三季，被錢姊選入藍隊陣容時也讓大家跌破眼鏡，受傷痊癒後的楊奇煜依舊積極熱血，排球比賽時高技巧的殺球功力，還獲得排球選手的肯定。

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4.吳霏

撐竿跳選手出身的吳霏，在第三季開播時的選秀階段就讓人眼睛為之一亮，個頭不高的他是短小精悍的鋼砲型選手，體育實力被藍隊領隊錢薇娟形容「強起來可以打死一頭牛」，拚勁十足的吳霏也總是說，自己真的很想幫藍隊贏！

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3.王品澔

身高186公分的王品澔，是節目三季以來身高最高的選手，算是另類的破紀錄，曾在同德家商、醒吾科大打過甲組籃球的王品澔，在團戰中有亮眼的表現，甚至奪得當日MVP，人高馬大的他性格體能也都是一流的，國中打過棒球的經驗更被誇讚臂力驚人。

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2.賀軍翔

賀軍翔每場比賽的表現基本上都相當穩定，受到網友的高度肯定認為他不僅協調性好，機動性也很高。身為藍隊隊長的他，更是大家的精神領袖大哥，練習時既嚴厲又認真，比賽時也總是鼓勵大家，掉分時更是臨危不亂，是藍隊不可或缺的定心丸，拿過兩座MVP根本是實至名歸啊！

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1.邱勝翊

選秀時大爆冷門被江宏傑選入紅隊的王子，事後接受訪問時坦言自己當下也很吃驚，因為他本人也以為自己99.9%會去藍隊。身為紅隊隊長，王子在團戰第一、二周奪下兩座MVP獎座，在比賽中也經常有關鍵表現和得分，振奮紅隊士氣，練習時腳踝受傷，還因此相當自責懊惱，坦言當時因傷而無法替團隊貢獻的感覺非常難受。

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5.林穎樂

Rakuten Girls啦啦隊成員林穎樂，在選秀時以33秒75的成績完成100公尺游泳競賽，嚇死人的成績直接輾壓所有男女選手，紅藍兩位領隊也相當吃驚，被封為泳速最快女戰神，更是首位拿下MVP的女狀元，甜美外表又超會運動還有刻線分明的精實腹肌，直接圈粉一票網友。

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4.胡祖薇

有「小河智苑」封號的胡祖薇在《全明星運動會3》以榜眼之姿入選紅隊，不論是百米短跑、壘球和跳遠項目都有漂亮的成績，還曾在跳遠項目一跳跳破大會紀錄，讓全場驚艷不已，看起來安靜她原來是個運動健將，完全就是令人驚喜的反差魅力。



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3.李芷婷

李芷婷是歌手出身，雖然這次在賽季中常因工作滿檔缺席練習被砲轟，但她還是努力參與。也有網友力挺「你沒看的不代表人家沒練」，透露李芷婷私下都有在練習，甚至練到半夜兩點，同隊的陳勢安也幫忙緩頰，認為既然是一個team，彼此能互相理解。

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2.黃沐妍

外型亮眼的小豬黃沐妍，當初在第三季選秀時，創下一百公尺短跑15秒13破大會紀錄的好成績，還因此獲得「女生短跑王」的稱號。平常就熱愛各種運動同時也常常爬山涉水的她，擁有很驚人的爆發力，在每個比賽中也都有優異的表現，受到網友的稱讚。

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1.林思宇

林思宇是這次全明星第三季紅隊的女力擔當，經常在場上展現出驚人的爆發力，還在女子籃球項目中打破大會30秒內第一人的紀錄，躲避球比賽時林思宇動作敏捷的深入敵營，成功擊落多位藍隊選手，當時可是對藍隊造成極大的威脅啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年11月01日至2022年04月07日，約5個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全明星運動會3選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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