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馬勒卡增強 吳德榮：周一至周三日夜溫差逾10度

輕颱「馬勒卡」增強 吳德榮：周一至三日夜溫差逾10度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
颱風預報圖。截圖自中央氣象局
颱風預報圖。截圖自中央氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(11日)晨觀測資料顯示：有雲層自台灣東南方海面移入，伴隨降水回波，帶來局部零星降雨，東南部降雨較明顯。

截至4：53各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)17.8度，中部(台中大甲區)20.1度，南部(屏東萬巒鄉)20.0度，東部(花蓮壽豐鄉)19.6度。

吳德榮說，今(11)日至周三(13日)，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有零星降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚涼，日夜溫差大。今日各區平地氣溫：北部18至32度，中部20至33度，南部20至34度，東部19至31度。

他表示，最新模式模擬顯示，周四(14日)晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫驟降(白天高溫由周三的32度，下降至周四的24度)；下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉；冷空氣南下，北台偏涼、早晚微冷，其他各地早晚亦微冷。

吳德榮說，周五、六(15、16日)受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、東北部偶有零星短暫降雨的機率，白天北台略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。下周(17)日西半部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫略升，白天北台舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮表示，輕颱「馬勒卡」在關島西南西方海面；強度逐漸增強，今日將跨過「中度」颱風門檻，半徑擴大。繼續向北北西前進，明(12)日逐漸轉北，13日起再轉北北東，在日本南方海面大迴轉。

另外，菲律賓東方近海的輕颱「梅姬」，與「馬勒卡」的相對距離逐漸接近，不過颱風一大一小，「梅姬」維持不了多久，將併入「馬勒卡」的大環流而消失，兩者對台灣皆不具威脅。大部分模式已不再模擬，有第3個「熱帶擾動」在南海發展的跡象，但是「三颱共舞」實屬多慮。

吳德榮 馬勒卡

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