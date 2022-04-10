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癌友補足全營養 低脂好油適量醣為原則

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
癌症營養愈來愈被重視，成了治癌方法的重要環節，新光醫院研究部暨精準醫學中心主任賴泓誌認為，癌友對於營養品的需求與一般營養不同，需著重營養素的均衡及重視發炎狀態。記者葉信菉／攝影
癌症營養愈來愈被重視，成了治癌方法的重要環節，新光醫院研究部暨精準醫學中心主任賴泓誌認為，癌友對於營養品的需求與一般營養不同，需著重營養素的均衡及重視發炎狀態。記者葉信菉／攝影

全人治療已成為治癌未來趨勢，其中癌症營養是重要一環，因為在化放療過程中，有超過8成的患者會產生副作用，其中又與營養不良有關，新光醫院研究部暨精準醫學中心主任賴泓誌指出，癌友的營養補充與一般患者不同，需要低脂好油、適量的醣類及高蛋白質。

癌症治療最怕沒有體力，但治療過程中最大副作用就是食慾不佳造成營養不良，會造成肌肉流失、化療毒性增加、增加併發症風險及感染機率、增加住院時間及死亡率。有研究認為癌友體重減輕者，相較於正常體重者有高達八成二的比例化療會被中斷。

賴泓誌在「2022癌症高峰論壇」指出，癌症造成營養不良的原因很多，除了年齡及治療本身造成，腫瘤本身也會造成全身發炎，代謝變快後會造成體重流失、厭食、體重流失、憂鬱沮喪、疲憊等，這些問題都有可能讓治療計畫被中斷，且發炎越嚴重存活率越短。

癌友也認為營養補充很重要，但很多人的觀念並不正確，光吃輔助品就把胃塞滿了，反而正餐吃不下。賴泓誌表示，癌症營養品的配方與一般營養品並不同，會有抗發炎所需的EPA，建議量是每天2公克。

至於很多人認為癌細胞喜歡吃糖，但最新研究發現反而是免疫細胞最愛使用葡萄糖，若葡萄糖不夠有可能影響免疫細胞發揮作用，因此碳水化合物得適量攝取，是每日建議量的五成到六成五，但要避免精緻澱粉攝取，脂肪攝取佔兩成及三成五。

因此，在癌症營養上，就是採取低脂好油適醣高蛋白質，有一份針對92位晚期非小細胞肺癌患者進行研究，隨機分配使用在兩次化療期間每天使用2罐EPA營養品或同熱量蛋白質飲食，結果發現補充EPA的癌症營養品，可緩解多種副作用及降低發炎指數。

賴泓誌建議，營養品的挑選重點，需要重視有科學證據的產品，要有營養四面觀，吃巧、吃好、重視營養均衡及重視發炎狀態。

國衛院、健保署、國健署、聯合報健康事業部、元氣網及那些癌症教會我的事粉絲團10日共同舉辦「2022癌症高峰論壇」，右起台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、新光醫院研究部暨精準醫學中心主任賴泓誌、亞太心理腫瘤交流基金會董事長方俊凱、南山人壽商品精算暨數據管理資深副總經理陳維新、癌症希望基金會特約心理師及慈恩心理治療所所長邱似齡。記者葉信菉／攝影
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癌症治療 患者 腫瘤

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