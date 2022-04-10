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肝癌人數逐年降 晚期患者次世代基因定序找治療機會

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
國衛院、健保署、國健署、聯合報健康事業部、元氣網及那些癌症教會我的事粉絲團10日共同舉辦「2022癌症高峰論壇」，右起台大醫院癌醫中心分院癌症防治中心主任林宗哲、新光醫院副院長洪子仁、國健署署長吳昭軍、台灣婦癌醫學會理事長張志隆、WaCare運動專家何宏胤、聯合報健康事業部營運長洪淑惠。 記者葉信菉／攝影
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肝癌是國內前四大癌症中，罹患人數唯一逐年下降的癌症；原因在於8成患者都由慢性肝炎引起，在篩檢政策及治療效果都不錯的情形下，肝癌患者逐年減少。台大醫院癌醫中心分院癌症防治中心主任林宗哲指出，晚期患者仍可能面臨抗藥性問題，或許可藉由次世代基因定序（NGS），找到合適的治療機會。

大腸癌、肺癌、肝癌、乳癌這四大癌症，每年都至少各自奪走一萬多人性命。林宗哲指出，這四大萬人癌症中，只有肝癌有逐年下降的趨勢，預估在未來廿年，肝癌的致病因子會從B、C肝等慢性肝炎，改成脂肪肝、酒精性肝炎及代謝症候群。

曾經是國病的肝病在篩檢上有國家政策支持，45歲以上民眾一生中有一次可以檢測是否是B、C型肝炎帶原者，所有新生兒也一律接受B型肝炎疫苗接種，因此經由母子垂直感染的比率從早年的30%降至15%。

肝病三部曲是從慢性肝炎經過肝硬化到肝癌，每年肝病相關死亡的個案約1萬3千多人，其中肝硬化約5千人，肝癌約8千人。林宗哲指出，預防肝癌發生得從源頭開始，把慢性肝炎患者找出來後進行治療，是預防肝癌最效的方式，尤其目前B、C肝炎的治療效果很好，尤其慢性Ｃ肝炎是可以治癒的疾病。

不過，民眾若是B肝的帶原者，則需要每3至6個月進行肝功能及胎兒蛋白檢查，每3至12個月得進行超音波檢查，就是希望定期檢查能早期治療。林宗哲指出，肝癌的治療經過20年的努力，治療處方已有12種以上，但是對於晚期肝癌患者在治療上仍會面臨挑戰。

以前這些患者平均只有4個月的存活期，現在有標靶藥治療，能延長到6個月；另外，免疫治療也讓晚期患者存活率提升至2年。另外，晚期肝癌患者還可能面臨抗藥性問題，這時或許可藉由次世代基因定序找出可以配對成功的藥物。

林宗哲解釋，人有指紋，腫瘤也有指紋，以前要找出基因突變，得一次驗一個，但腫瘤檢體驗沒幾次就沒有了，而次世代基因定序是一次可以檢測幾百個基因，是精準的對症下藥，但肝癌不若肺癌有那麼多的生物標記可以檢測分類，但對於已有抗藥性的晚期肝癌患者而言，或許可以找出蛛絲馬跡協助治療。

肝癌是四大萬人癌症中唯一下降的癌症，但晚期肝癌患者還是有可能面臨治療上的困境，台大醫院癌醫中心分院癌症防治中心主任林宗哲指出，肝癌相較其他癌症，有完整的BC肝國家篩檢制度。 記者葉信菉／攝影
肝癌是四大萬人癌症中唯一下降的癌症，但晚期肝癌患者還是有可能面臨治療上的困境，台大醫院癌醫中心分院癌症防治中心主任林宗哲指出，肝癌相較其他癌症，有完整的BC肝國家篩檢制度。 記者葉信菉／攝影

肝癌 B型肝炎 患者

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