癌友尋求資源結伴行　張鳳書分享照顧路上不孤單

知名藝人張鳳書今天參加聯合報2022癌症高峰論壇，分享「照顧者要為自己造小確幸，把自己的生命線拉出來」的經驗，因父親在2020年確診大腸癌第三期，她陪伴父親一步步走抗癌路，尋求各醫院癌症資源，也替自己尋找小確幸喘一口氣。

張鳳書父親在2020年確診大腸癌第三期，張鳳書說，家人有信仰在她父親生病後發揮滿大的作用，因為「生病像什麼都還不會時就要上場考試，而人生大部分事情都可先準備，像生孩子歷經懷胎十個月，但生病這種事是一秒就來，」得癌卻要面對生死，對照顧者壓力並不亞於生病者。

張鳳書特別提到，病人生病時是主角，照顧者所有精力思緒都放在病人身上，而她父親經歷十二次化療，全家就像參加旅行團，從2020年六月發病到2021年三月治療結束，都配合父親行程，張鳳書自承：「那年我四十九歲，就像一年不見了。」

張鳳書透露身為照顧者的秘訣：「我心裡是走平行時空運用法！」她體悟到陪病時間很長，她便利用父親睡著時，或化療的兩三個小時的空檔，做平常不會去做的事情，好比讀自己一直想讀的書。

癌友都得面臨回家後的休養期和復原期，張鳳書表示，回家後一直陪在爸爸身邊，難免也會有壓力，其實也可將照顧癌友當成帶小孩一樣。她每周會利用一到兩小時去學畫畫，脫離照顧病人的情境，畫完畫再回家煮晚餐，「有些空檔單獨給自己，五分鐘也好，去做平常不會做的事，會成為很好的記憶。」

張鳳書強調，家人得癌，醫師不見得有空告訴你癌後生活該怎麼過；但別忘了台灣各醫院都設有癌症資源中心，包括假髮、義乳、什麼能吃什麼不能吃，癌症資源中心就像圖書館，「那裡有很多人有經驗，就像大馬路車來車往，有很多伙伴一起走，不要自己走羊腸小路。」

照顧者也會面臨彼此意見不同的時候，張鳳書的經驗是，大家講好治療方式，走專業方式，再考慮其他方法。

張鳳書說，照顧者也要和病人討論生活模式，「這有點像親子關係，有情緒要調適。」她指出，家人和父親溝通病情時，都是用數字表現，例如，腫瘤長多大？化療要做幾次？同時，她和家人也是父親開刀完再告訴他癌症分期，不想一開始就講分期，以免他會擔心。

不過，張鳳書說，父親癌症化療後的副作用，有讓家人嚇到，因為過去全家人愛吃美食；但父親做完化療一口都不吃，她就去就癌症資源中心詢問過來人經驗，有人建議可給父親先喝飲品，接著再一口、兩口地吃，果然後來父親食欲慢慢恢復了。

張鳳書帶著父親一步步走抗癌路，父親治療結束後生活方式更健康，甚至開始參加重訓，因為知道運動對癌後照顧很重要。她也為父親每一個階段的進步，給予儀式感。「像完成一個階段的治療，我會帶父親去他去吃大餐，他也會期待下次要去哪裡吃，而認真做治療，就像小學生一年級、二年級走下去，」張鳳書說。