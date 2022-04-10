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LED善終關懷　照亮癌友尋找活下去的勇氣

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
國衛院、健保署、國健署、聯合報健康事業部、元氣網及那些癌症教會我的事粉絲團10日共同舉辦「2022癌症高峰論壇」，右起台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、新光醫院研究部暨精準醫學中心主任賴泓誌、亞太心理腫瘤交流基金會董事長方俊凱、南山人壽商品精算暨數據管理資深副總經理陳維新、癌症希望基金會特約心理師及慈恩心理治療所所長邱似齡。記者葉信菉／攝影
國衛院、健保署、國健署、聯合報健康事業部、元氣網及那些癌症教會我的事粉絲團10日共同舉辦「2022癌症高峰論壇」，右起台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、新光醫院研究部暨精準醫學中心主任賴泓誌、亞太心理腫瘤交流基金會董事長方俊凱、南山人壽商品精算暨數據管理資深副總經理陳維新、癌症希望基金會特約心理師及慈恩心理治療所所長邱似齡。記者葉信菉／攝影

COVID-19疫情持續2年，對癌友的心理壓力有增無減。亞太心理腫瘤交流基金會董事長方俊凱指出，很多人認為安寧療法或是病人自主權利法是很不得已的決定，但實際上，這是癌症治療的一環，是保有癌友生活品質的方式，有些患者經過諮商後會重新思考活下去的動力。

方俊凱「2022癌症高峰論壇」中指出，癌症治療的目的除了拉長患者的生命之際，存活率倍增的同時，也得考慮餘命的價值，尤其心理支持系統的發揮，如何讓患者在抗癌過程維持工作，減少失志症候群及預防殘障化的可能，而在COVID-19疫情期間這些問題更被突顯。

這兩年所有人生活都被COVID-19疫情打亂，方俊凱發現，癌症病人在疫情期間壓力更大，對於病情想法也有改變，一名44歲女性在疫情爆發後發現罹患咽喉癌第四期，就醫過程也是波折不斷，經過第一次化療後因副作用太嚴重而放棄治療，醫師告知若不治療只剩3個月，但患者經過這半年的安寧療護，開始有了活下去的念頭，「覺得暨然活過了3個月，那麼應該可以活更長」，因此想要繼續接受治療。

另外兩名患者也是在疫情期間發現癌症。一名75歲男性肺癌第三期患者甚至想要自我了結，方俊凱表示，這名肺癌患者是長期治療失眠的個案，後來發現他自殺兩次送到急診，詢問之下才知道疫情期間得到癌症，因為不想拖累家人而自殺，在諮商過程中醫療團隊提出是否可與家人一起討論預立醫囑，在這段期間病人及家屬得到緩衝時間後，患者重新思考生命的價值，決定堅強活下去。

另一名37歲女性癌友則在體檢過程中又發現第二個癌症，人生出現重大打擊讓自己非常失志，後來病人自覺這樣下去不行而就醫，也是經過心理諮商後恢復自信。

方俊凱認為，癌症末期臨終的定義是半年，但臨床上很多病人是活超過一年，台灣臨終治療品質全球名列第三名，或許有些人避談「善終」議題，但實際上，癌友談論善終是希望離終點愈遠愈好。

因此善終關懷的三大重點是確認自我認同繼續生活（Living in daying，L）、生病經驗的正向回應及如何享受自己人生(Experiencing the Existential self，E)、最後是對病情完整的認知，以理性的態度接受病情面對死亡(Dying in Living，D)，這就是LED的善終觀點，它也是治療癌症的一環，並非是悲傷的事。

這兩年來癌患被新冠疫情干擾，壓力非大，有人自殺有人失志，亞太心理腫瘤交流基金會董事長方俊凱指出，有些患者經過善終關懷，反而得到活下去的勇氣。記者葉信菉／攝影
這兩年來癌患被新冠疫情干擾，壓力非大，有人自殺有人失志，亞太心理腫瘤交流基金會董事長方俊凱指出，有些患者經過善終關懷，反而得到活下去的勇氣。記者葉信菉／攝影

癌症治療 患者 疫情

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