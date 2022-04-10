癌症預後佳 癌友重建性自尊得性福

癌症希望基金會特約心理師、慈恩心理治療所所長邱似齡今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇上指出，癌友治療後進入復原期就可恢復性生活，並透過道具、潤滑油及姿勢調整等方法，由性溝通來重建性自尊。

邱似齡指出，十年前她的第一份工作在醫院擔任安寧心理師，當她年紀輕進入職場就受到很大震憾，就是面臨生離死別！但令她好奇的是，「還有家屬和病人來問我，在這個時期，我如何和生病的先生和太太發生性行為？」

邱似齡觀察到，多數男性患者仍積極想有性行為，女病人此時期大多想放棄。當時他們問邱似齡該怎麼辦？十年後邱成為性諮商師，可提供建議給癌友。

邱似齡說，癌症治療經歷手術、放射線治療、化學治療，也許部分器官必須切除，術後造成傷口疼痛，身體姿勢、肌力都有改變；或治療時影響血管流量；有人因女性因荷爾蒙治療而造成陰道乾澀或性交疼痛；大腸癌病友則因腸造口可能有氣味而影響性行為時的心情。

癌症會有死亡威脅，但隨著醫學進步，癌症存活率好。邱似齡發現，現在有些癌友只有廿、卅歲，因此癌友的家庭關係、甚至是親密關係，都是迫在眉睫的問題。

回到現實的生活裡，癌友也會遇到擔心癌症復發？到底要觀察多久？身體好像和以前不一樣了？角色可能也不一樣了，不再是一家之主？或眼睛看得到的身體器官被切除，像是乳房切除造成身體意像的失落，我不再有女人味了？會不會被嫌棄？也擔心伴侶往外發展，或是質疑病人需要休息康復，發生性行為有這麼重要嗎？

邱似齡表示，這時癌友會啟動兩種不安全的依附模式，包括緊迫盯人或完全放棄性行為。

癌友的性心理產生什麼影響？邱似齡說，男病友若因手術造成勃起功能障礙，會衝擊男性的性自尊；女病友會認為自己變殘缺，自我概念低落，抗拒發生性行為，例如「怕看到自己身體，把整個房間弄黑，或乳房即使重建，摸起來也不一樣了，」即使答應和先生進行性行為，也不是那麼自然舒服。

邱似齡說，癌友的性福需要調整，並不是沒有方法，可以有姿勢調整，避免傷口疼痛，一般性交姿勢大多男上女下，坊間有些書可以參考，可以用省力姿勢從事性行為，避免傷口的拉扯和疼痛，大家要諮詢醫師，進入復原期就可以開始性生活，婦癌醫師也建議病友可以做陰道雷射。

癌友可能因為治療而性欲降低，邱似齡說，其實現在性輔助小道具做得很可愛，好比女性自慰棒、男性的飛機杯，觸感舒服，也可以用手交、口交做為前戲，大腦也是重要性器官，從大腦提升性欲便可重拾美好性生活。

有的癌友擔心潤滑液有荷爾蒙成分而改用天然油品，邱似齡不建議使用天然油品像橄欖油等，她提醒可用無色的水性潤滑油，做會陰按摩或抹在男性器官上。