定期檢視癌症險 適時納入新療法並提高保額

過去大家對保險的觀念就是理賠、身故金、醫療補償或長照給付等，以為這就是保險的真諦，隨著時代演進，保險可以做更多事。南山人壽商品精算暨數據管理資深副總經理陳維新今出席國衛院與聯合報健康事業部合辦的「2022癌症高峰論壇-無畏 癌症教會我的事」，以「新時代新保險」為題，顛覆大家對保險的既定印象。

陳維新表示，南山人壽去年訪問癌友，32歲女性癌友米娜，在新婚時發現罹癌，歷經局部乳房切除、全乳切除和乳房重建，治療8個月就花費81萬元，這還不包括無法工作所造成的損失。南山人壽六到七成保戶都有癌症險，平均保額約50萬到60萬元，但癌友經驗分享，癌症保額至少需要100萬元，隨著新式療法與藥物不斷推陳出新，自費需求增加，定期保單健檢，才能讓保險與時俱進。

陳維新建議，要讓癌症險更全面，可以從兩方面著手，一個是保額補充包，一個是新型療程補充包；在過去高利率時代，保額100萬元的癌症險保險費一年只要1萬元，但以現在的利率，相同保額一年保費就要4萬元，在有限預算下無法拉高足夠的保額，因此可透過10年或20年定期險提高保障，以35歲男性10年期定期險，保額100萬元為例，一年保費大約5500元，相對容易接受。

至於新型療程補充包部分，則可依照自身需求，在癌症險主附約之外，再挑選附加條款如基因檢測、標靶藥物、自體免疫細胞等，以35歲男性來說，全選的保費大約一萬元，可解決健保不足需自費的問題。陳維新強調，會採用附加條款的設計，主要是讓既有客戶可以彈性加保，全新客戶可以自由選配，保留選擇的彈性。

而南山人壽也發現癌友普遍痛點，包括剛得知罹癌時的抗拒，需要第二諮詢、感覺恐慌需要心理支持、乳房切除後需要機能性內衣、生活起居需要照護員等等，癌友可說是身心百廢待舉、無所適從。

南山人壽也開始思考將服務擴展到癌前管理與癌後服務，讓保險有更積極的意義。協助保戶在理賠前做疾病預防、健康促進，理賠後的疾病治療、生活照護，「新時代新保險的定義，就是健康促進+財務補償+完善的健康加值服務，走向Total solution（整體解決方案）」。

陳維新舉例，南山保戶只要健檢達標、接受疫苗接種、參與癌症篩檢，就可以拿到相對應的現金回饋，最高可達保費的12%，這種外溢保單設計，就是提供誘因鼓勵保戶做好自我健康管理；南山也針對健康期、治療期與休養期，所需要不同的服務，透過異業結盟方式把關品質，並談好配套方案，事先將所有服務準備好，讓保戶免於恐懼。

「讓客戶在防癌抗癌旅程上，都有商品加服務的雙線照顧」，陳維新列舉在健康期部分，提供的服務包括運動紀錄APP、線上營養師平台和NGO防癌資訊提供；治療期部分則包括第二意見諮詢、基因檢測、NGO病友支持以及提供衛教的理賠關懷包；而即使已經完成理賠，也對保戶不離不棄，在休養期提供線上心理諮詢、生活照護、乳癌術後內衣等服務。

陳維新最後強調，能夠結合理賠的硬實力與服務的軟實力，為人生風險做好把關，才是最好的新保險。