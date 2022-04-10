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「台灣零碳協會」今成立 盼協助企業接軌國際

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣產官學界今天宣布成立「台灣零碳協會」。記者吳姿賢／攝影
台灣產官學界今天宣布成立「台灣零碳協會」。記者吳姿賢／攝影

因應2050淨零碳排目標，台灣產官學界今天宣布成立「台灣零碳協會」，希望從「檢視暨評估台灣縣市減碳方案可行性」計畫開始，面對台灣能源轉型、邊境碳關稅等挑戰，也希望引入國際標準、協助業界取得認證。

台灣零碳協會由台灣經濟研究院顧問陳治維發起，他表示，台灣作為出口導向的經濟體，應把握淨零契機，探索新的思考方式與作為，未來協會將從「檢視暨評估台灣縣市減碳方案可行性」計畫開始，納入各界觀點，督促各級政府落實減碳路徑。

陳治維表示，台灣由中小企業組成，且為出口導向的經濟體，面對國際挑戰，協會將引入國際標準，協助業界取得相關認證；碳權、碳稅雖是挑戰，但若透過完善因應機制，把握發展新技術的契機，碳關稅也能成為應對其他排碳大國傾銷行為的武器，藉此保護我國產業發展的動能。

立法院副院長蔡其昌表示，過去總認為環保與經濟發展是二元對立，但現在國際趨勢讓企業不得不思考如何落實減碳作為，國發會已經公布淨零路徑圖，立法院永續發展策進會會監督、協助讓路徑落實。

金融研訓院永續金融召集人陳鴻達表示，去年九月加州大學發表一份報告，指暖化、乾燥會造成野火頻率增加，2030年加州地區可能不會再有野火，因為屆時已是童山濯濯，根本燒不起來，淨零已成為本世紀最重要議題，值得各界投注關心。

元大金控策略長吳杰表示，以金融界觀點而言，未來碳權交易、碳中和等議題，基本上已經不光是關乎生存而已，對於投資獲利也是很重要的關鍵，例如特斯拉去年獲利不是因為賣車，而是透過碳權交易而獲利。

英國劍橋大學永續領導力學院（CISL）院長Clare Shine透過影片表示，淨零將會是人類社會近十年來，甚至是21世紀中最關鍵性的轉型變革之一；環境永續與具包容性的經濟發展模式兩者必須齊頭並進，而非零和遊戲。

Clare Shine說，永續發展是跨域協作的核心，更是人類恢復社會、環境正義的旅程，人們必須重新思考能源、食物、城市、生活方式等，以探索並建構一個嶄新且具韌性的系統，這一切不僅是單一國家的責任，也必須積極促進國際合作。

減碳 立法院

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