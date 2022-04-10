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臭氧濃度高！明天台灣頭尾空品差 北部高屏「亮橘燈」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明起三天空品。圖／取自空品監測網
明起三天空品。圖／取自空品監測網

明天「台灣頭」跟「台灣尾」空氣品質都不佳，環保署表示，明天西半部位在背風側，清晨及夜間風速較弱，易有汙染物累積，加上光化作用影響，北部及高屏空品區臭氧濃度易偏高。

明天各地空品，宜蘭、花東空品區為良好等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為普通等級，中部至雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區及金門地區為橘色提醒等級。

12日環境風場仍為偏東風，西半部地區於清晨夜間易有利汙染物累積，高屏空品區午後光化作用易致臭氧濃度升高。宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區為普通等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為橘色提醒等級。

13日環境風場持續為偏東風，西半部地區於清晨夜間仍易有利汙染物累積，高屏空品區午後光化作用易致臭氧濃度升高。宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為普通等級；高屏空品區為橘色提醒等級。

宜蘭 金門 澎湖

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