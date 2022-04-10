一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 這天晚起變天轉涼

中央氣象局表示，未來一周天氣呈現兩段式變化，整體而言先暖後涼，周一至三白天「暖熱似初夏」，周三晚上至周日受到鋒面及冷空氣影響，另外南方颱風對台灣天氣雖無直接影響，但可能帶來長浪。

氣象局表示，周一至周三白天東風吹拂，早晚稍涼、近午微熱，各地高溫約31度或更熱；東部、西部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。金馬及本島西部要注意可能起霧，要留意行車安全及交通資訊。

周三晚上至周日鋒面南下、冷空氣隨後影響，北部、東北部「有感轉涼」，海邊風強浪勁，北部、東部有局部短暫雨，中南部山區及馬祖偶有雨勢，其他地區多雲到晴。