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解決缺雞荒 農委會拍板專案進口雛雞與鬆綁海運規定

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會決議專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月。本報資料照片
農委會決議專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月。本報資料照片

農委會今天表示，國際禽流感疫情嚴峻加上疫情導致海運塞港缺櫃，我國主要進口雛禽、受精蛋及禽肉產地都受影響，更導致進口種禽及禽肉供應出現缺口，將啟動專案從美加、法國輸入雛禽及受精蛋，另外非疫區禽肉若因缺櫃也可在疫區裝櫃起運，運抵邊境會確保符合檢疫規定。

農委會說，去年入冬以來，國際H5N1禽流感來勢洶洶，歐洲、亞洲、北美洲均陸續傳出疫情，供應我國雛禽及受精蛋的美國、加拿大及法國也無可倖免，影響我家禽產業發展；農委會日前邀集產官學界討論因應措施，決定在兼顧檢疫風險及產業需求的前題下，專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月。

此專案輸入的雛禽及種蛋須符合雛禽鳥及受精蛋的原輸入檢疫條件，另需採行強化檢疫措施，包括來源場及其周邊半徑10公里所在郡28天以上無禽流感疫情、包裝箱需以封條封妥、運輸時需以密閉或密閉空調車運送且途中不得開啟。、輸入時延長隔離檢疫至少14天（現行為10天），並在第1天及第10天各採集15隻（枚）檢測H5及H7亞型禽流感抗原及抗體，經於隔離場所完成隔離檢疫判定健康情形良好，且檢測結果為陰性時才會放行。

另外受新冠肺炎影響，國際海運塞港缺櫃情形嚴重，加上禽流感影響產生進口禽肉缺口，產官學界討論研議，在防疫安全的大前題下，維持以州（省）為管制範圍不變；為紓解塞港造成的禽肉運儲困境，適度調整行政管制措施，參照OIE禽流感潛伏期規範，就美國及加拿大疫區公告日14日前屠宰，經官方獸醫師確認屠前屠後檢查合格，生產包裝運輸期間未受病原體汙染者，可輸入我國。

另外，產自非疫區或符合前述條件及密閉運輸的禽肉，因缺櫃需在疫區州港口裝櫃起運者也同意輸入。禽肉運抵邊境時，必須經過防檢局及食藥署查驗確認符合相關規定後才准許輸入。

禽流感 疫情 農委會

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