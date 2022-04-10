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阿里山林鐵及文資處招人 體能測驗提重86公斤走50公尺

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山林鐵及文資處招人，工務體測項目中參賽者需挑重70公斤。圖／林鐵處提供
阿里山林鐵及文資處招人，工務體測項目中參賽者需挑重70公斤。圖／林鐵處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今年招考運務、機務及工務組人員，預計錄取18名，共176位報名，錄取率僅約1成。其中更不乏來自竹科和南科返鄉應聘者，今年應聘者最年輕19歲，年長者高達57歲。成績4月18日將於林鐵處官網公告。

本次報考者，20歲至40歲輕壯族高達81%，最年輕者僅19歲，最年長者57歲；並以嘉義縣、市民占54%最多。性別以男性居多，女性僅27名，占15%。其中還有從竹科、南科返鄉應徵者。

昨上午體能測試，計165人報到，到考率94%；134人合格，合格率69%。其中運務及機務組體能測驗項目為負重（男性20公斤、女性15公斤）跑走1200公尺，11分鐘內完成即合格；最快者6分10秒。

工務組因工作特殊需求，體能測驗最為吃重，須提重86公斤行走50公尺、以及挑重70公斤於45秒內行走50公尺才算合格，仍有3人勇奪滿分，博得滿堂喝采。

4月10日將依各組需求進行口試，包括專業領域、語言表達、儀態及反應能力等內容，林鐵處表示，希望能甄選出既專業又有工作熱忱的林鐵生力軍。

本次招考的新進人員起薪每月2萬9270元至3萬6650元；年終獎金1.5月；若工作考核甲等可享1個月獎金及晉1薪級（最高可晉至33薪級）；另有休假補助費(國民旅遊卡)、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、喪葬慰問等待遇。

4月18日將於林鐵處官網公告錄取名單。

阿里山林鐵及文資處招人，其中運務機務體測需負重跑走，男生20公斤、女生15公斤。圖／林鐵處提供
阿里山林鐵及文資處招人，其中運務機務體測需負重跑走，男生20公斤、女生15公斤。圖／林鐵處提供
阿里山林鐵及文資處招人，工務體測項目中參賽者需提重86公斤。圖／林鐵處提供
阿里山林鐵及文資處招人，工務體測項目中參賽者需提重86公斤。圖／林鐵處提供

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