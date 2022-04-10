避免「因病而貧」 台癌力推「癌症新藥多元支持基金」

罹癌抗癌，已讓人心力交瘁，還常出現「因病而貧」困境，不少癌友為了使用新藥而賣房子，耗盡退休金，對此，台灣癌症基金會積極推動「台灣癌症新藥多元支持基金」(TmCDF) ，希望拉近癌友與新藥的距離，抗癌之路可以走得更長久。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟在「2022年癌症高峰論壇」發表「台灣癌症新藥多元支持基金 (TmCDF)--提升新藥可近性」，以多名癌友悲慘遭遇為例，強調癌症新藥應有特別機制運作，以確保新藥的可近性，保障健保的醫療品質。

台灣人口老化，罹癌人口逐漸增加，據統計，目前約80萬名癌友接受治療，這使得癌症藥費成長率高於健保總額。蔡麗娟表示，2014年至2020年健保總額的平均成長率4.8%，但癌症藥費平均成長率突破10%，成長幅度為健保總額成長率的2倍。

二代健保施行後，大幅增加新藥審查時間，非癌藥平均審查396天，癌症新藥卻需審查730天。再者，健保限制新藥給付範圍，平均僅三成多病友能獲得給付，蔡麗娟說，「許多癌友必須面對是否自費用藥的艱難抉擇。」

「生命誠可貴，用藥要即時。」蔡麗娟說，癌症新藥價格昂貴，且審查耗時，平均來說，癌症病友必須等到3、4年才能用到新藥，期間生命一點一滴地流失，許多人根本等不到這一天。

為此，台灣癌症基金會提出「癌症新藥多元支持基金」台平概念，蔡麗娟表示，這是健保體制外的過渡型支持機制，可強化癌症新藥可近性，減輕病友經濟負擔，並將治療選擇權交給病友。

透過問卷及深度訪談，台灣癌症基金會提出癌友自付意願調查報告，若有機會穩定病情、延長六個月壽命，維持自理日常生活，72%癌症病友願意共同負擔，67%病友可接受的負擔金額區間約在每月2萬元，5成左右病友可接受的負擔金額區間落在3萬元。

至於該基金平台採多元財源收入，經費主要來源有4：

1.政府逐年編列預算 2.個人、企業或慈善團體捐贈 3.商業醫療保險（例如癌症醫療保險回饋金制度） 4.直接或間接危害人體健康之產品或產業的特別捐，如菸捐 、糖捐、酒捐，抑或環境污染相關基金（如空污、土污、 水汙、毒害等）提撥。

蔡麗娟指出，由政府主導該項基金，並規劃鼓勵企業參與之誘因與配套方案，而藥廠必須簽訂藥品管理協議，配合真實世界數據蒐集計畫，及提出財務風險分攤方案。

在癌友部分，共同負擔，但需有上限，使用新藥以2年為原則，若過了2年，抗癌藥物仍未獲得健保給付，藥廠仍需按病人原使用條件提供用藥，確保病友治療不中斷。