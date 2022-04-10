觀光紓困振興預算千億沒用完？ 觀光局澄清無此事

針對媒體報導「紓困條例擬延長至今年底、不追加預算」，並提到「交通部補助觀光業的經費等仍有逾1000億元的特別預算尚未執行完畢」，觀光局今天表示，觀光紓困及振興整體經費400多億元，已分別核撥244.29億元、144.29億元，並無千億元特別預算尚未執行完畢情事。

觀光局表示，紓困及防治1.0至5.0方案，包含110年第1季及第2季，總預算數為273.41億元，目前已核撥244.29億元，核撥率100%。防疫旅館部分持續執行中。另有關觀光產業紓困貸款利息補貼，截止至111年12月31日，也持續執行。

觀光局說，振興方案總預算為144.29億元，已核撥125.43億元，核撥率為100%。有關國旅券及特色團遊部分，持續執行至今年4月30日。

台灣觀光受疫情衝擊，觀光局說，一直與業者站在一起、爭取資源最大化，觀光紓困及振興整體預算計400餘億元，且部分措施經費如防疫旅館、國旅補助、貸款利息補貼等持續執行中，並無千億元特別預算尚未執行完畢情事。

觀光局說，後續將視疫情狀況及疫苗施打率通盤考量，於執行完畢後，盡速盤點經費，如有結餘款項，另案規畫後續措施，鼓勵觀光產業發掘在地特色，推廣多元主題旅遊，帶動國旅深度旅遊熱潮。