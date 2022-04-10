王建煊抗癌秘訣 治療交給醫師、心靈寄託交給信仰

監察院前院長王建煊四月九日參加聯合報2022癌症高峰論壇時說，他曾罹患攝護腺癌，過程中他認真聽從醫師擬訂的策略接受治療，心靈也沒有憂傷，用一顆喜樂的心獲得很好的治療效果，現在生活工作恢復正常，並持續做公益活動，每天都充滿活力。

王建煊是在2018年做攝護腺檢查時，發現他的PSA（攝護腺抗原）指數超過正常值，由於已安排當年三月到美國洛杉磯演講，不方便拒絕別人，於是他仍前往洛杉磯56天，進行了108場演講。

從洛杉磯回台灣後，王建煊趕緊到醫院做攝護腺切片檢查，醫師評估他是攝護腺癌「非常高風險群！」他說，當時他並沒有嚇壞了，而是馬上接受醫師的治療策略，先做放射線治療，他說：「雖然治療機器運作聲音吵雜，但躺在裡面就像休息，」他像上班一樣一周去五次，一共治療了一個月。

治療時讓王建煊比較印象深刻的是，因為每次治療必須膀胱脹尿才行，他不斷喝水希望尿多；又因為有攝護腺肥大問題，有兩次根本來不及跑廁所，就直接尿在治療枱上，讓他感到不好意思，但護理師替他鋪上墊子後就解決困擾了。

王建煊在治癌時也遵從醫囑，打了一年的男性荷爾蒙抑制劑，一開始一次打一針，後來三個月打一針（有增加劑量）後結束治療。日後追蹤也由一個月、三個月拉至半年回診一次，現在他的PSA指數只有零點零一，趨於正常。

王建煊回想，一般人一聽到罹癌，可能會有「我是不是快死了？」的反應，或認為有如離死亡很近。但是他沒有這樣想，反而是秉持著聖經箴言：「喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾。」信念接受治療，讓他得到了不錯的療效，而繼續恢復精神做慈善公益。

王建煊與太太蘇法昭結婚58年沒有子嗣，因此他們成立了台北市無子西瓜社會福利基金會與天使居長照財團法人等六個慈善基金會。他說，泰瑞莎修女曾說過她有如上帝的小鉛筆在世間行善，王建煊期許自己也是上帝的小鉛筆，能有機會庇護台灣的貧病者。

王建煊指出，根據統計，每個人一生最後的七年會因病而需要照護，尤其最後一年更是難過，像前台視主播傅達仁到瑞士尋求安樂死即可見一班。