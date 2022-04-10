定期接受癌症篩檢 避免成為癌症候選人

衛福部長期推動乳癌、子宮頸癌、結腸直腸癌、口腔癌以及B、C型肝炎等四癌癌症篩檢。新冠疫情爆發前，平均每年超過500萬人次接受篩檢，但疫情爆發後，人數明顯減少，109年、110年接受成人篩檢人次減少兩成多，衛福部位國健署長吳昭軍憂心表示，「等到疫情結束後，可能成為癌症高峰期。」

吳昭軍出席「2022年癌症高峰論壇」，以「從預防篩檢到早期發現癌症」發表專題演說，他表示，癌症連續39年位居國人死因排行之首，近幾年來，每年癌症死亡人數超過5萬，每年約12萬2000多人罹癌，108年平均每4分20秒1人罹癌。

癌症嚴重威脅國人健康，癌症發生率逐年上升，如何避免成為癌症候選人？吳昭軍表示，應從預防端做起，戒菸酒檳榔，養成運動習慣，維持健康飲食，定期接受癌症篩檢。

吳昭軍表示，雖然癌症發生率逐年上升，但癌症死亡率卻是連續九年下降，這與公費成人四癌篩檢有關，「透過癌症篩檢，可提早確診、治療，大幅降低癌症死亡率。」

吳昭軍表示，以乳癌為例，調查顯示，每兩年一次乳癌X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率。30歲以上女性每三年一次抹片檢查，可以降低70%子宮頸癌死亡率。

在大腸癌方面，50-75歲民眾每兩年一次糞便潛血檢查，則可以降低35%大腸癌死亡率。至於口腔癌，高風險男性族群每兩年一次口腔黏膜檢查，則可降低26%口腔癌死亡率。

吳昭軍說，成人四癌篩檢實施多年，預防癌症成效顯著，在新冠疫情爆發前，平均每年超過500萬人次接受篩檢，但這兩年來，許多人擔心染疫，而不敢到院檢查。此外，部分醫院降低醫療能量，也減少民眾篩檢的可近性。

吳昭軍表示，與108年相較，109年、110年接受四癌篩檢人次減少兩成多，大約減少近100萬人，令人擔憂，等到疫情結束之後，可能爆發癌症高峰期，新增癌症人數恐明顯增加。

國健署統計，在110年，透過四癌成人篩檢，仍發現4.6萬名癌前病變個案，8100多名癌症患者。但因癌篩總人數減少，應有許多癌前病變及癌症病友並未被發現。

吳昭軍提醒，原本女性乳癌發生率攀升速度最快，每10萬人口標準化發生率達81，遠高於第2名大腸直腸癌的42.9 ，平均每年新增近1萬5000名乳癌個案。他提醒女性，務必提高警覺，接受篩檢，如有異狀，接受進一步診斷及治療。

有鑑於癌症對於人類健康威脅，世界衛生組織擬定「25 by 25」，希望到了2025年，全球癌症過早死亡機率可以降低 25%，以台灣來說，2010國人癌症過早死亡機率7.97%，期盼 2025時，降至5.98%。

吳昭軍列出八大致癌因子預防重點：

1.戒除菸、檳、酒

2.肥胖防治

3.促進健康飲食

4.提升運動

5.疫苗注射：B型肝炎、HPV疫苗

6.避免接觸空汙及其他化學致癌物

7.避免接觸輻射線

8.感染性疾病防治：B、C 肝炎、胃幽門螺旋菌

為此，國健署積極推動「國民營養及健康飲食」、「國中女生HPV疫苗接種」、「提供終身一次B、C型肝炎篩檢」、「多元篩檢服務」、「多元戒菸服務及可近性戒檳衛教服務」、「推動國人身體活動策略」、「推廣四癌症篩檢」等。