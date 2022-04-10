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運動處方抗癌 降低死亡率並提高生活品質
許多癌友容易疲倦，整天宅在家裡，臥床或窩在沙發，就是不想動，但愈來愈多研究證實，規律體能活動（PA）有助於與癌症控制，有效降低癌症治療的副作用，WaCare運動專家何宏胤表示，運動處方為重要抗癌方法，務必在醫師評估下，規律地進行重訓、有氧運動、柔軟度伸展。
何宏胤上午出席「2022年癌症高峰論壇」，以「運動抗癌做伙來」為題，發表專題演說，現場並示範「運動抗癌操」， 提醒癌友，在抗癌過程中，更要多動，以增強活動力、免疫力。
何宏胤表示，國外研究證實，早期乳癌、攝護腺癌、直腸癌 等患者如果能夠持續且規律地進行體能活動，就能有效降低癌因性死亡率，並大幅提高生活品質。
俗話說，運動一分鐘，多活兩分鐘，何宏胤強調，運動抗癌的原則為「做你能做的」，只要做運動，絕對比沒有做來得好。運動前，最好先請醫師評估，並在專業體識能老師的建議下，開立運動處方。
例如，乳癌患者常有淋巴水腫困擾，在嘗試上肢活動時，建議尋求物理治療師評估肩膀與手臂狀況，協助復健，循序漸進。如已轉移至骨頭，務必請醫師評估，以降低留骨折脊椎壓迫以及骨疼痛加劇等風險。
此外，攝護腺癌病友在運動前醫療評估上，應該檢查肌肉量及流失狀況。至於大腸癌患者，如果運動強度高於走路，就應該注意造口的感染疑慮。
何宏胤表示，經運動前醫療評估後，癌友在風險管控制下，「做你能做的」，一般來說，如果做有氧運動，建議一周三 至五天，每周累積150分鐘，以走路、腳踏車為主。在阻力 運動上，一周二至三天，重量訓練。柔軟度同樣為每周二至三天，主要為大肌群靜態伸展。
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