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中油傳員工確診 林園第三芳香烴工場停爐檢修

中央社 / 高雄10日電
中油林園石化廠芳三組芳香烴工場傳出有一名員工確診，昨天上班入廠前因有症狀快篩陽性，立即送醫。示意圖／中油高雄林園廠區。本報資料照片
中油林園石化廠芳三組芳香烴工場傳出有一名員工確診，昨天上班入廠前因有症狀快篩陽性，立即送醫。示意圖／中油高雄林園廠區。本報資料照片

國營事業關鍵基礎作業人員需快篩陰性才上工，中油林園廠今天傳出有員工快篩確診，不過中油不願多說明，僅證實中油第三芳香烴工場今起預估停爐檢修3天，但員工正常上班不受影響。

有媒體報導，中油第三芳香烴工場有一名來自屏東的員工確診，9日上班時，由廠方進行快篩後發現，目前第三芳香烴工場已停爐。

中油總公司發言人張瑞宗接受中央社記者訪問表示，有關疫情問題，需由中央及市府公布說明，中油不便多說。但目前第三芳香烴工場確實將從今天起停爐檢修3天。不過員工均仍正常上班不受影響。

對此高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，此為外縣市個案，詳細情況將於下午2時30分疫情記者會說明。

高市府4日宣布國營事業關鍵基礎作業人員上工前要快篩陰性才能上班。員工或外包商生病先請假、不要入廠。同住家人有症狀也建議快篩。連假期間有接到篩檢通知或到過確診者足跡處，先到社區篩檢站快篩。

進廠上班後，也要遵守量體溫、戴口罩等措施，並採電子交班，避免實體交班；交班後要徹底清消，入廠後才發現呼吸道症狀者立即停止上班，進行快篩或就醫採檢。檢驗為陽性應立即通報衛生單位。張瑞宗表示，一切遵照市府規定進行。

快篩 中油 衛生局

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