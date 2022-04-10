HPV感染致癌男女都有 口咽癌已超過子宮頸癌

人類乳突病毒（HPV）除了是子宮頸癌的重要危險因子外，已有研究證實，超過3成的口咽癌患者也與HPV有關，口咽癌罹患人數也早已超越子宮頸癌。台灣婦癌醫學會理事長、台北馬偕醫學研究部主任張志隆指出，避免HPV感染是可以施打疫苗來預防，美國CDC建議9歲到26歲無論男女都可以考慮接種。

很多人會懷疑HPV到底和我有沒關係嗎？張志隆指出，只要開始性行為後，一年後感染的機率3成，3年內增加到5成，由於HPV感染後只有半數的人在18個月後才會產生抗體，而且抗體很微弱，這讓病毒有機會重複感染，由於感染是發生在子宮頸，並沒有全身血液內感染，也無明顯症狀，病毒就留存在體內成了致癌因子。

HPV會造成的癌症無論男女，除了子宮頸癌，還包括陰莖癌、口咽癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌及菜花。其中子宮頸癌是少數可以積極預防的癌症，WHO號召全球在2030消滅子宮頸癌，將年發生率降至每10萬4例，希望達到997目標，9成青少女接種HPV疫苗，7成女性一生接受兩次子宮頸抹片檢查，9成癌前病變或癌症可進行治療。

張志隆指出，國健署從84年開始推動30歲以上女性每年可以做一次子宮頸抹片，依統計，近3成的婦女6年內沒接受過子宮頸抹片篩檢，而3年內沒做過抹片則超過4成，而3、40歲女性罹患原位癌愈來愈高，但篩檢的比例不是那麼高，因此光靠抹片要來消滅子宮頸癌是無法達成的，還是得靠疫苗施打達到目標。

張志隆指出，歐盟為了響應WHO消滅子宮頸癌的計畫，建議女性覆蓋不夠的地區，要將男性納入接種計畫，甚至要達到9成疫苗施打率，也建議15歲青少年男女共同接種。

目前，國健署在107年全面提供國一女生接種HPV疫苗，覆蓋率約85%。至於男性青少年是否需要施打，張志隆說，金門很早就有針對青少年公費施打，但礙於經費無法全國推行，但男生若能自費接種很好，可以預防自己致病，也能降低HPV盛行率，還能預防頭頸部癌。

因為HPV引起的口咽癌已占頭頸癌3成的比例，實際上，從2018年口咽癌發生率每10萬8.37人，早已超過子宮頸癌的每10萬7.67人。張志隆指出，根據本土425例接受治療口咽癌患者進行研究，腫瘤採樣偵測到HPV的比例，北部較高盛行率達3成3，東部最低18%%；依台灣流行病學統計，HPV導致的相關頭頸癌年增率比非HPV還高。

美國國家癌症研究所建議，要透過降低致癌風險因子可及早預防頭頸癌發生；美國CDC認為，無論男女都因施打HPV疫苗，建議9歲到26歲都能接種。至於27歲到45歲是否施打可與醫師討論。