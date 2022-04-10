快訊

本島唯一淨土破功…南投2確診者足跡曝光 與新竹個案有接觸

中職／第三次被打到「魚尾巴」...曾仁和退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HPV感染致癌男女都有 口咽癌已超過子宮頸癌

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
HPV與多個癌症有關，台灣婦癌醫學會理事長、台北馬偕醫學研究部主任張志隆指出，口咽癌的罹患人數已超過子宮頸癌，值得注意。記者葉信菉／攝影
HPV與多個癌症有關，台灣婦癌醫學會理事長、台北馬偕醫學研究部主任張志隆指出，口咽癌的罹患人數已超過子宮頸癌，值得注意。記者葉信菉／攝影

人類乳突病毒（HPV）除了是子宮頸癌的重要危險因子外，已有研究證實，超過3成的口咽癌患者也與HPV有關，口咽癌罹患人數也早已超越子宮頸癌。台灣婦癌醫學會理事長、台北馬偕醫學研究部主任張志隆指出，避免HPV感染是可以施打疫苗來預防，美國CDC建議9歲到26歲無論男女都可以考慮接種。

很多人會懷疑HPV到底和我有沒關係嗎？張志隆指出，只要開始性行為後，一年後感染的機率3成，3年內增加到5成，由於HPV感染後只有半數的人在18個月後才會產生抗體，而且抗體很微弱，這讓病毒有機會重複感染，由於感染是發生在子宮頸，並沒有全身血液內感染，也無明顯症狀，病毒就留存在體內成了致癌因子。

HPV會造成的癌症無論男女，除了子宮頸癌，還包括陰莖癌、口咽癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌及菜花。其中子宮頸癌是少數可以積極預防的癌症，WHO號召全球在2030消滅子宮頸癌，將年發生率降至每10萬4例，希望達到997目標，9成青少女接種HPV疫苗，7成女性一生接受兩次子宮頸抹片檢查，9成癌前病變或癌症可進行治療。

張志隆指出，國健署從84年開始推動30歲以上女性每年可以做一次子宮頸抹片，依統計，近3成的婦女6年內沒接受過子宮頸抹片篩檢，而3年內沒做過抹片則超過4成，而3、40歲女性罹患原位癌愈來愈高，但篩檢的比例不是那麼高，因此光靠抹片要來消滅子宮頸癌是無法達成的，還是得靠疫苗施打達到目標。

張志隆指出，歐盟為了響應WHO消滅子宮頸癌的計畫，建議女性覆蓋不夠的地區，要將男性納入接種計畫，甚至要達到9成疫苗施打率，也建議15歲青少年男女共同接種。

目前，國健署在107年全面提供國一女生接種HPV疫苗，覆蓋率約85%。至於男性青少年是否需要施打，張志隆說，金門很早就有針對青少年公費施打，但礙於經費無法全國推行，但男生若能自費接種很好，可以預防自己致病，也能降低HPV盛行率，還能預防頭頸部癌。

因為HPV引起的口咽癌已占頭頸癌3成的比例，實際上，從2018年口咽癌發生率每10萬8.37人，早已超過子宮頸癌的每10萬7.67人。張志隆指出，根據本土425例接受治療口咽癌患者進行研究，腫瘤採樣偵測到HPV的比例，北部較高盛行率達3成3，東部最低18%%；依台灣流行病學統計，HPV導致的相關頭頸癌年增率比非HPV還高。

美國國家癌症研究所建議，要透過降低致癌風險因子可及早預防頭頸癌發生；美國CDC認為，無論男女都因施打HPV疫苗，建議9歲到26歲都能接種。至於27歲到45歲是否施打可與醫師討論。

子宮頸癌 疫苗 癌症

延伸閱讀

AZ疫苗臨床試驗謠言滿天飛 實驗室被狗仔偷拍、俄羅斯特工偷竊重要數據

COVID疫苗供過於求 取得管道依舊不公、這地方僅15%人口完整接種

駁未接種疫苗報導 霍福特稱自己能在多倫多出賽

AZ疫苗效力出現意料之外的三個數字 標準劑量vs.一半劑量差這麼多

相關新聞

漲不停！北市物價較上月漲0.26% 蛋、油料費較去年漲2成

物價漲不停，台北市主計處公布北市今年3月消費者物價，總指數為105.29，較上月再漲0.26%，較去年同月也已上漲2.6...

王建煊抗癌秘訣 治療交給醫師、心靈寄託交給信仰

監察院前院長王建煊四月九日參加聯合報2022癌症高峰論壇時說，他曾罹患攝護腺癌，過程中他認真聽從醫師擬訂的策略接受治療，...

北藝館內這指引到底是什麼 網友熱議：花生吐司販賣部？

位於士林夜市旁的台北表演藝術中心，因特殊建築外觀被網友製作「迷因哏圖」，P圖成「貢丸、米血、百頁豆腐」滷味食材，引網路熱...

未來一周天氣先暖後涼 周三後留意降溫降雨

中央氣象局表示，未來一周天氣分成兩階段，周三前溫暖微熱、早晚微涼，但周三晚上至周四受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、...

高煉廠土水整治過關！台積電高雄設廠12日開環評大會

高雄市環保局宣布中油高煉廠第三區已公告解除土壤汙染列管場址及土壤汙染管制區劃定，地下水汙染整治作業自行驗證報告均低於地下...

觀光紓困振興預算千億沒用完？ 觀光局澄清無此事

針對媒體報導「紓困條例擬延長至今年底、不追加預算」，並提到「交通部補助觀光業的經費等仍有逾1000億元的特別預算尚未執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。