第一鮪拍出史上最高價 每公斤10100元咬一口噴400元

2022年屏東第一尾黑鮪魚拍賣會今早登場，任期最後一年的屏東縣長潘孟安擔任主拍官，不斷鼓動買家出價，還自虧「我任期最後一尾，要喊高一點，不要太便宜」，經過10餘分鐘搶標，屏東第一鮪以每公斤1萬100元脫標，單價寫下21年新高記錄。買家蕭受發說，依成本來算，上好部位生魚片，一片至少要1千元才划得來，但客人一定吃不起，未來上桌會以一盤7片約2500元至3000元推出，推估一口要價約3、400元。

屏東黑鮪魚文化觀光季活動已舉辦21年，今年第一鮪是由琉球籍漁船「榮漁滿號」在北緯22度16分，東經119度45分，台灣西南方海域小琉球附近捕獲。37歲的船長陳金平已有15年海上拚搏經驗，是第一次捕到屏東第一鮪。

今早拍賣會在東港魚市場舉辦，疫情當前，所有入場者都需刷碼實聯。上午11點多，「榮漁滿號」在海巡艦艇開航下進港，現場歡聲雷動，氣氛沸騰。經過量測，第一鮪身長208公分，重達210.6公斤，與過往第一鮪的份量相比雖然偏低，但捕獲的「榮漁滿號」是未滿20噸的小型漁船，以小搏大相當不容易。

潘孟安稍後上台主拍，與主持人藝人康康一搭一唱，不斷刺激買家出價，最後以每公斤1萬100元拍出，總價212萬1000元。得標的佳珍海產店老闆蕭受發說，21年拍賣他得標11次，因為是打魚出身，更能體會漁民朋友的辛苦，因此才出高價搶標。

他還意在言外說，101是台灣最高樓，1010更是吉祥數，也希望潘孟安任期屆滿後能更上一層樓。一番意外發言，讓現場頓時充滿政治味。