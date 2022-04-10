快訊

本島唯一淨土淪陷？南投疑出現確診 縣府急開記者會

直播／張鳯書陪父親抗癌，悟出照顧者也需要愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第一鮪拍出史上最高價 每公斤10100元咬一口噴400元

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
蕭受發多次出價搶標，最後以每公斤1萬100元創記錄天價得標。記者魏斌／攝影
蕭受發多次出價搶標，最後以每公斤1萬100元創記錄天價得標。記者魏斌／攝影

2022年屏東第一尾黑鮪魚拍賣會今早登場，任期最後一年的屏東縣潘孟安擔任主拍官，不斷鼓動買家出價，還自虧「我任期最後一尾，要喊高一點，不要太便宜」，經過10餘分鐘搶標，屏東第一鮪以每公斤1萬100元脫標，單價寫下21年新高記錄。買家蕭受發說，依成本來算，上好部位生魚片，一片至少要1千元才划得來，但客人一定吃不起，未來上桌會以一盤7片約2500元至3000元推出，推估一口要價約3、400元。

屏東黑鮪魚文化觀光季活動已舉辦21年，今年第一鮪是由琉球籍漁船「榮漁滿號」在北緯22度16分，東經119度45分，台灣西南方海域小琉球附近捕獲。37歲的船長陳金平已有15年海上拚搏經驗，是第一次捕到屏東第一鮪。

今早拍賣會在東港魚市場舉辦，疫情當前，所有入場者都需刷碼實聯。上午11點多，「榮漁滿號」在海巡艦艇開航下進港，現場歡聲雷動，氣氛沸騰。經過量測，第一鮪身長208公分，重達210.6公斤，與過往第一鮪的份量相比雖然偏低，但捕獲的「榮漁滿號」是未滿20噸的小型漁船，以小搏大相當不容易。

潘孟安稍後上台主拍，與主持人藝人康康一搭一唱，不斷刺激買家出價，最後以每公斤1萬100元拍出，總價212萬1000元。得標的佳珍海產店老闆蕭受發說，21年拍賣他得標11次，因為是打魚出身，更能體會漁民朋友的辛苦，因此才出高價搶標。

他還意在言外說，101是台灣最高樓，1010更是吉祥數，也希望潘孟安任期屆滿後能更上一層樓。一番意外發言，讓現場頓時充滿政治味。

第一鮪進港量測重量，重達210.6公斤，與歷年第一鮪相比偏小，但捕獲的是未滿20噸的漁船，以小搏大非常不容易。記者魏斌／攝影
第一鮪進港量測重量，重達210.6公斤，與歷年第一鮪相比偏小，但捕獲的是未滿20噸的漁船，以小搏大非常不容易。記者魏斌／攝影
屏東黑鮪魚季活動舉辦21年，蕭受發得標11次，今年更以歷史天價得標。記者魏斌／攝影
屏東黑鮪魚季活動舉辦21年，蕭受發得標11次，今年更以歷史天價得標。記者魏斌／攝影
屏東第一鮪起釣進港，潘孟安掛上第一尾獎牌。記者魏斌／攝影
屏東第一鮪起釣進港，潘孟安掛上第一尾獎牌。記者魏斌／攝影

屏東縣 潘孟安 小琉球

延伸閱讀

極樂不設防！小吃部未把關驗黃卡 東港一晚罰4件

都是屏東「第一鮪」 但官方民間版身價天差地遠

屏東+14例確診寫歷來新高 小吃部爆群聚成破口

網紅快來！屏東三月櫻滿開 周末偽出國手刀衝一波

相關新聞

北藝館內這指引到底是什麼 網友熱議：花生吐司販賣部？

位於士林夜市旁的台北表演藝術中心，因特殊建築外觀被網友製作「迷因哏圖」，P圖成「貢丸、米血、百頁豆腐」滷味食材，引網路熱...

漲不停！北市物價較上月漲0.26% 蛋、油料費較去年漲2成

物價漲不停，台北市主計處公布北市今年3月消費者物價，總指數為105.29，較上月再漲0.26%，較去年同月也已上漲2.6...

農民：陳吉仲說的沒做到 鳳梨釋迦農指多數人賠錢賣

台東鳳梨釋迦產季進入最後一個月，農民對於政府去年底至今「救釋迦」政策不滿，表示「陳吉仲說的沒做到」，很多農民仍賠錢賣，政...

太陽活躍期恐影響民生 北市天文館籲留意電力、通訊

太陽活躍期與民生有密切關係，尤其影響現代生活大多依賴的電力、衛星通訊等高科技設備。台北天文館表示，太陽活動在前年觸底後逐...

未來一周天氣先暖後涼 周三後留意降溫降雨

中央氣象局表示，未來一周天氣分成兩階段，周三前溫暖微熱、早晚微涼，但周三晚上至周四受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、...

第一鮪拍出史上最高價 每公斤10100元咬一口噴400元

2022年屏東第一尾黑鮪魚拍賣會今早登場，任期最後一年的屏東縣長潘孟安擔任主拍官，不斷鼓動買家出價，還自虧「我任期最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。