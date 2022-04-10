漲不停！北市物價較上月漲0.26% 蛋、油料費較去年漲2成

物價漲不停，台北市主計處公布北市今年3月消費者物價，總指數為105.29，較上月再漲0.26%，較去年同月也已上漲2.61%；至於今年1至3月累計平均總指數105.07，則較去年同期(110年1至3月)上漲2.27%。如果再與去年同月比較，今年3月外食費比去年漲4.55%、蛋類則飆漲24.18％、油料費價格上漲19.04%。

北市主計處分析，北市3月物價總指數較上月上漲0.26%，主因是油料費、蔬菜、蛋類及外食費價格持續調漲所致，但水果價格下跌、部分電腦商品優惠增加，抵銷部分漲幅。其中油料費隨國際油價走高，價格上漲5.16%；食物類上漲0.62%，主因是蔬菜及蛋類仍供少價漲。

另外，如果再與去年同月比較，總指數上漲2.61%，主因仍為外食費、油料費、房租、蔬果、肉類、蛋類及水產品價格上漲。其中食物類上漲5.62%，外食費較去年漲4.55%、蔬菜漲20.31%、蛋類則較去年飆漲24.18％。至於交通及通訊類比去年上漲5.41%，主因國際油價持續走高，油料費價格上漲19.04%。