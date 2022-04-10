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擴散條件差累積汙染物 台中至高雄今19站空品亮橘燈
今天中南部空氣品質不佳，截至上午11時統計，全台有19個空品測站「亮橘燈」，全數集中在台中至高雄地區，環保署表示，今天西半部地區位於背風側，擴散條件較差，易有汙染物累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。
今天各地空品，宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為普通等級，北部至竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。
環保署表示，11日環境風場仍為偏東風，西半部地區仍易有汙染物累積，午後光化作用易致臭氧濃度升高；宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部空品區為普通等級；雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。
12日環境風場持續為偏東風，西半部地區仍易有汙染物累積，午後光化作用易致臭氧濃度升高；宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部空品區為普通等級；雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。
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