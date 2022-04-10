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未來一周天氣先暖後涼 周三後留意降溫降雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，周三前各地天氣溫暖微熱、早晚微涼。本報資料照片
中央氣象局表示，周三前各地天氣溫暖微熱、早晚微涼。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周天氣分成兩階段，周三前溫暖微熱、早晚微涼，但周三晚上至周四受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部整天較涼，迎風面也有短暫雨。

預報員林定宜表示，今天天氣受到太平洋高壓影響，風向偏東南風，台灣目前附近水氣較多，中午過後大台北地區有機會出現雨勢，東半部地區、恆春半島可能全天有局部短暫雨，中部山區午後也有零星短暫雨，但雨勢不會太明顯；今天整體溫度，白天溫暖微熱、早晚微涼。

林定宜表示，未來一周天氣整體而言分成兩階段，第一階段是周三之前，各地都是白天溫暖微熱、晚上清晨微涼的天氣型態，今天水氣稍多，明天僅剩下東半部有局部短暫雨、西部山區有午後零星短暫雨，要留意金馬可能有全天性的霧發生，西半部地區早晚也會有霧，交通往返要注意安全。

林定宜說，周三晚上到周四有一道鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，東南部山區也有零星短暫雨出現，周四至周六因為東北季風影響，北部、東北部地區天氣較涼。

溫度方面，林定宜說，周三前西半部高溫都在30度以上、夜晚20度以下，日夜溫差很大，但周三晚上東北季風增強後，各地溫度開始下降，不過高溫降幅比較大，低溫降幅不大，北部、東北部整天感受比較涼，高溫約22度左右。

東北季風 高溫 天氣動態

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