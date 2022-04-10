顯靈？信眾阿嬤眼傷險瞎 治療期間瞳孔中央現影似媽祖

農曆三月瘋媽祖！大仁科技大學眼科副教授洪啟庭今天分享一個醫學案例，他竟從病人眼睛裡「看到」媽祖影像，他說，是不是媽祖顯神蹟見仁見智，但至少給了虔信媽祖的病人信心，角膜受傷最後都幾乎痊癒了。

洪啟庭表示，一位65歲的高雄婦人，在家裡附近田裡工作時，右眼跑進被隨風刮起的樹葉。她當下覺得刺痛不舒服，手揉眼睛，將樹葉取出，找到水龍頭把殘留的異物沖洗出來。但隔了兩天後，右眼慢慢開始出現紅腫熱痛，同時合併明顯的異物感，不斷流淚又睜不開，趕快來就醫。

洪啟庭說，婦人剛來檢查時因為痛到無法睜開眼睛，給予眼科麻藥才能睜開眼睛接受詳細檢查，右眼的上眼瞼有輕微發紅與腫脹，類似眼眶前蜂窩組織炎症狀，最佳矯正視力已經掉到0.1，以裂隙燈檢查時，發現有明顯結膜充血，角膜下半部上皮出現缺損現象、甚至有淺層潰爛，但無前房蓄膿現象，同時眼壓也還沒有升高。

因為考慮可能為黴菌感染，同時又無法完全排除毒性較強的細菌所引起的角膜炎，洪啟庭決定立即給予抗黴菌與抗細菌的眼藥水，另外因擔心日後組織沾黏與當下的眼眶疼痛，所以也用散瞳劑。再加上無防腐劑的人工淚液，保護變薄的角膜，避免再被其他的病原體侵入，而造成二次感染。

洪啟庭說，阿嬤受傷後第27天，角膜病變的傷口幾乎都看不到了，神奇的是以裂隙燈的光線觀察角膜時，角膜正中央竟然出現一個白色的影像，神似頭上有髮髻穿長袍的古代女性盤腿而坐，恰好在瞳孔中央。影像中瞳孔呈現黑色，而且比較大，且呈現心形，這是散瞳的現象。

他翻閱ㄧ些宗教書籍，發現病人角膜出現的影像，和新竹三級古蹟長和宮的媽祖聖像很類似，都有明顯髮髻。受傷後第30天，角膜病變的傷口幾乎癒合，奇蹟的是角膜病沒有結疤，此時最佳矯正視力為0.8。

醫師給女病人看她的瞳孔中央影像，她驚喜地說，自己是媽祖虔誠的信徒，幾十年來都定期到高雄家裡附近的媽祖廟拜拜，祈求平安。生病這段時間，除了回診就醫，她每天也都會到媽祖廟拜拜，祈求媽祖娘娘慈悲保佑其眼疾痊癒。真的很謝謝媽祖保佑！

洪啟庭說，媽祖顯靈之說見仁見智，每個人看法不同，但是這位虔誠的阿嬤生病期間，心靈有所寄託，相信不僅給了阿嬤信心，也加強了其體內諸多免疫因子，所以才有圓滿的結局。

他也提醒農夫或從事園藝工作者，ㄧ般若有植物或泥土不小心跑入眼睛，應更為小心，因為許多黴菌都附著其上，一旦跑入眼睛，ㄧ般治療細菌的抗生素無法控制病情，必須使用特殊治療黴菌的藥物，才能有效治療。