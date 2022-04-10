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雙颱共舞！ 氣象局：馬勒卡、梅姬可能產生藤原效應

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
太平洋上目前有兩個颱風。圖／取自氣象局網站
太平洋上目前有兩個颱風。圖／取自氣象局網站

太平洋上目前有兩個輕度颱風，分別是馬勒卡及梅姬颱風，中央氣象局今天表示，未來可能產生藤原效應，但雙颱距離台灣分別有一千及兩千多公里，對台灣天氣不會造成直接影響，但要留意東邊可能出現長浪。

氣象局觀測，今年第一號颱風馬勒卡位於鵝鑾鼻東南東方2420公里海面上，以每小時27公里速度向西北進行；近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑120公里。

今天上午最新生成的第二號颱風梅姬位於鑾鼻南南東方1360公里海面上，以每小時2公里速度向北進行；近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

氣象局預報員林定宜表示，馬勒卡颱風未來行進路途當中會出現轉折，預計在日本南方海面逐漸轉為北北東方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，至於梅姬颱風會先在原地打轉後，可能受到馬勒卡颱風的交互作用、並產生整併效應，未來強度不至於明顯增強。

針對雙颱對台灣影響，林定宜表示，梅姬及馬勒卡颱風分別距離一千及兩千多公里，雙颱彼此互相距離一千多公里，可能會有類似藤原效應，但馬勒卡颱風範圍比較大，梅姬颱風比較小，馬勒卡颱風可能將梅姬颱風水氣整併進去，結構上梅姬颱風比較不會發展。

林定宜表示，梅姬及馬勒卡颱風對台灣天氣都沒有直接影響，但可能引發東邊沿海地區出現長浪。

馬勒卡颱風 梅姬颱風 氣象局 天氣動態

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