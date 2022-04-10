快訊

本島唯一淨土破功…南投2確診者足跡曝光 與新竹個案有接觸

中職／第三次被打到「魚尾巴」...曾仁和退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拉麵愛好者必去「這區」 一條街十幾間！網：超多名店

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:yamaarashi.taiwancigarwhiskylife

文／陳羿郿

你是拉麵愛好者嗎？有網友在Dcard發文指出，跟朋友相約幾次吃拉麵，發現店家位址不約而同都在台北市中山區附近，好奇發問：「中山算不算台北市拉麵的一級戰區？」

中山區名店拉麵各有擁護者

文章一出，吸引近53則留言表示同意，「確實」、「中山真的超多名店」、「我都跟我同學說，不知道要吃什麼就捷運中山站下車，路上隨便走走，看到的第一家拉麵店就進去吃」。

並紛紛分享自己喜愛的口袋店家，「身為中山居民+拉麵狂熱者，推一個山嵐林森店（俺之道）」、「鷹流必須吃」、「推一個橫濱家系特濃屋，一生摯愛」、「中山區武藏神山拉麵我的最愛」。還有網友特製「台北捷運拉麵地圖」，讓拉麵饕客們可以沿線踩點。

image source:網友提供

Google評價4.5顆星以上拉麵店

從該篇文網友點到名的店家去查詢Google評價4.5顆星以上拉麵店，分別有：
#烹星拉麵（4.9顆星）
網友評論「口味跟食材都是心中的上上選店家」、「已經吃四次了，烹星永不讓我失望。清湯味道厚實飽滿，乾物淡麗的清香讓你深陷其中」、「今天吃濃湯拉麵，口味重卻不膩，感覺是層層堆疊起來的很讚」。

#山嵐拉麵（4.8顆星）
從評論來看網友特別提到湯頭，「湯很濃郁可以調整油量，搭配一點點的洋蔥增加爽口度」、「雞豚湯底的湯頭散發豚骨香氣，入口時濃郁好味不致過鹹，味韻釋出微微的甘甜，搭配蔥花、洋蔥丁、菠菜更迭展現轉換的味覺口感」。
#麵屋千雲（4.5顆星）

在地嚮導們對麵屋千雲的評價則有：「雞白湯的湯頭很濃郁、不死鹹，是很爽口但又有濃度的拉麵」、「整體來說偏清淡且不太驚艷，鹽味雞湯拉麵帶有微微柚子胡椒味，麵偏軟，肉片和雞蛋普通，適合不喜歡濃口的人嚐」等。

另外，橫濱家系拉麵特濃屋（4.3）、鳥人拉麵（4.2）、麵屋武藏（4.3）等也都有4顆星以上的評價。

image source:Google

延伸閱讀

名店竟遭「1星負評」！鬼金棒神回網友大讚：會不會引來1星熱潮

勝王拉麵嗆「不開心別來負評名店」！　網看法兩極：越罵越愛吃？

拉麵為什麼賣超貴？從關鍵字看熱議原因　3連鎖名店成網友心頭好


跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



拉麵 洋蔥

延伸閱讀

北市拉麵「一級戰區」在這？ 網推：全是排隊名店

鬼金棒開3家店「喊漲」被查水表怒飆髒話 網酸公平會：是壟斷拉麵市場嗎

台灣冠軍拉麵「鬼金棒」加爆香菜才是懂吃！4大香菜美食盤點　現在跟上還不晚

拉麵名店座位少製造人氣假象？ 網專業分析「熬湯頭」是關鍵

相關新聞

漲不停！北市物價較上月漲0.26% 蛋、油料費較去年漲2成

物價漲不停，台北市主計處公布北市今年3月消費者物價，總指數為105.29，較上月再漲0.26%，較去年同月也已上漲2.6...

王建煊抗癌秘訣 治療交給醫師、心靈寄託交給信仰

監察院前院長王建煊四月九日參加聯合報2022癌症高峰論壇時說，他曾罹患攝護腺癌，過程中他認真聽從醫師擬訂的策略接受治療，...

北藝館內這指引到底是什麼 網友熱議：花生吐司販賣部？

位於士林夜市旁的台北表演藝術中心，因特殊建築外觀被網友製作「迷因哏圖」，P圖成「貢丸、米血、百頁豆腐」滷味食材，引網路熱...

未來一周天氣先暖後涼 周三後留意降溫降雨

中央氣象局表示，未來一周天氣分成兩階段，周三前溫暖微熱、早晚微涼，但周三晚上至周四受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、...

高煉廠土水整治過關！台積電高雄設廠12日開環評大會

高雄市環保局宣布中油高煉廠第三區已公告解除土壤汙染列管場址及土壤汙染管制區劃定，地下水汙染整治作業自行驗證報告均低於地下...

觀光紓困振興預算千億沒用完？ 觀光局澄清無此事

針對媒體報導「紓困條例擬延長至今年底、不追加預算」，並提到「交通部補助觀光業的經費等仍有逾1000億元的特別預算尚未執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。