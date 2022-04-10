拉麵愛好者必去「這區」 一條街十幾間！網：超多名店

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文／陳羿郿

你是拉麵愛好者嗎？有網友在Dcard發文指出，跟朋友相約幾次吃拉麵，發現店家位址不約而同都在台北市中山區附近，好奇發問：「中山算不算台北市拉麵的一級戰區？」

中山區名店拉麵各有擁護者



文章一出，吸引近53則留言表示同意，「確實」、「中山真的超多名店」、「我都跟我同學說，不知道要吃什麼就捷運中山站下車，路上隨便走走，看到的第一家拉麵店就進去吃」。

並紛紛分享自己喜愛的口袋店家，「身為中山居民+拉麵狂熱者，推一個山嵐林森店（俺之道）」、「鷹流必須吃」、「推一個橫濱家系特濃屋，一生摯愛」、「中山區武藏神山拉麵我的最愛」。還有網友特製「台北捷運拉麵地圖」，讓拉麵饕客們可以沿線踩點。

image source:網友提供

Google評價4.5顆星以上拉麵店



從該篇文網友點到名的店家去查詢Google評價4.5顆星以上拉麵店，分別有：

#烹星拉麵（4.9顆星）

網友評論「口味跟食材都是心中的上上選店家」、「已經吃四次了，烹星永不讓我失望。清湯味道厚實飽滿，乾物淡麗的清香讓你深陷其中」、「今天吃濃湯拉麵，口味重卻不膩，感覺是層層堆疊起來的很讚」。

#山嵐拉麵（4.8顆星）

從評論來看網友特別提到湯頭，「湯很濃郁可以調整油量，搭配一點點的洋蔥增加爽口度」、「雞豚湯底的湯頭散發豚骨香氣，入口時濃郁好味不致過鹹，味韻釋出微微的甘甜，搭配蔥花、洋蔥丁、菠菜更迭展現轉換的味覺口感」。

#麵屋千雲（4.5顆星）

在地嚮導們對麵屋千雲的評價則有：「雞白湯的湯頭很濃郁、不死鹹，是很爽口但又有濃度的拉麵」、「整體來說偏清淡且不太驚艷，鹽味雞湯拉麵帶有微微柚子胡椒味，麵偏軟，肉片和雞蛋普通，適合不喜歡濃口的人嚐」等。



另外，橫濱家系拉麵特濃屋（4.3）、鳥人拉麵（4.2）、麵屋武藏（4.3）等也都有4顆星以上的評價。

image source:Google





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