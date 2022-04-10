未滿月嬰兒拉肚子哭鬧難安撫 送醫查出輪狀病毒感染

一名剛出月子中心尚未滿月的嬰兒，異常哭鬧，送醫院急診，經兒科醫師檢查發現有拉肚子與輕微腹脹情形，糞便檢驗後診斷是輪狀病毒感染。所幸症狀只是初期，嬰兒還沒有出現脫水情況，第一時間就安排住院給予點滴治療，嬰兒很快就恢復健康出院。

新竹台大分院小兒部醫師陳政宇指出，急診兒科的病患年齡很廣，從0歲剛出生的嬰兒到18歲成人以前都是屬於小兒科的範疇，哭鬧不安在嬰幼兒階段是屬於蠻常見的主訴。由於嬰兒不會表達不舒服的原因，對醫師來說也是一大挑戰。這時除病史詢問，完整的身體檢查也是非常重要的。

陳政宇說，輪狀病毒在口服輪狀疫苗普及前是造成兒童腸胃炎最常見的病毒，主要症狀包括腹瀉、食慾不振、嘔吐，少數個案會有腸胃道以外表現，例如：腦炎、抽搐等。

家長需要特別注意是否有腸胃道以外的症狀表現，如果有，通常是比較嚴重的情況需要盡快就醫。此外，年紀較小的嬰幼兒脫水的風險較高，需要特別留意是否有皮膚乾燥、小便減少、活力變差等情形。家長可簡單透過孩童哭的時候是否還有眼淚、嘴巴是否濕潤作為判斷是否有脫水的依據。

輪狀病毒的診斷，除透過詢問接觸史之外，主要就是透過糞便的檢查才能確立。急診室可馬上安排抽血、給予點滴補充水分，同時也可做糞便的採樣，還有超音波可以輔佐醫師的診治，提供不同需求的病人完整的照顧。

陳政宇提醒，若覺得嬰兒異常哭鬧難安撫，應盡速就醫，可能的原因實在很多，建議及早讓兒科醫師評估。新竹台大分院新竹醫院提供24小時兒科急診服務，可馬上安排抽血檢查，也可以做大小便或是呼吸道的病源採樣，還有超音波可以輔佐醫師的診治，提供不同需求的病人完整照護。