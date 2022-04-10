快訊

太平洋地區有雙颱…輕颱梅姬上午8時生成 曝最新路徑

宜蘭聖母護專驚傳學生確診 連夜匡列師生居隔篩檢並停課2周

未滿月嬰兒拉肚子哭鬧難安撫 送醫查出輪狀病毒感染

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師陳政宇提醒家長，如果覺得寶寶異常哭鬧、不易安撫，請儘速就醫，讓小兒科醫師及早評估診斷。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
醫師陳政宇提醒家長，如果覺得寶寶異常哭鬧、不易安撫，請儘速就醫，讓小兒科醫師及早評估診斷。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

一名剛出月子中心尚未滿月的嬰兒，異常哭鬧，送醫院急診，經兒科醫師檢查發現有拉肚子與輕微腹脹情形，糞便檢驗後診斷是輪狀病毒感染。所幸症狀只是初期，嬰兒還沒有出現脫水情況，第一時間就安排住院給予點滴治療，嬰兒很快就恢復健康出院。

新竹台大分院小兒部醫師陳政宇指出，急診兒科的病患年齡很廣，從0歲剛出生的嬰兒到18歲成人以前都是屬於小兒科的範疇，哭鬧不安在嬰幼兒階段是屬於蠻常見的主訴。由於嬰兒不會表達不舒服的原因，對醫師來說也是一大挑戰。這時除病史詢問，完整的身體檢查也是非常重要的。

陳政宇說，輪狀病毒在口服輪狀疫苗普及前是造成兒童腸胃炎最常見的病毒，主要症狀包括腹瀉、食慾不振、嘔吐，少數個案會有腸胃道以外表現，例如：腦炎、抽搐等。

家長需要特別注意是否有腸胃道以外的症狀表現，如果有，通常是比較嚴重的情況需要盡快就醫。此外，年紀較小的嬰幼兒脫水的風險較高，需要特別留意是否有皮膚乾燥、小便減少、活力變差等情形。家長可簡單透過孩童哭的時候是否還有眼淚、嘴巴是否濕潤作為判斷是否有脫水的依據。

輪狀病毒的診斷，除透過詢問接觸史之外，主要就是透過糞便的檢查才能確立。急診室可馬上安排抽血、給予點滴補充水分，同時也可做糞便的採樣，還有超音波可以輔佐醫師的診治，提供不同需求的病人完整的照顧。

陳政宇提醒，若覺得嬰兒異常哭鬧難安撫，應盡速就醫，可能的原因實在很多，建議及早讓兒科醫師評估。新竹台大分院新竹醫院提供24小時兒科急診服務，可馬上安排抽血檢查，也可以做大小便或是呼吸道的病源採樣，還有超音波可以輔佐醫師的診治，提供不同需求的病人完整照護。

嬰兒 醫師 新竹

延伸閱讀

高人氣「貓貓起司蛋糕」快閃新竹巨城！貓奴、甜點控不可錯過限量巧克力經典貓＋超萌貓起司蛋糕

影／新竹市立馬偕兒童醫院今天揭牌 9月1日營運

「有惡犬勿入」路過婦慘被2土狗咬傷 新竹飼主下場曝光

新竹房價狂漲 他物色市郊房產卻擔心「這些缺點」

相關新聞

太平洋地區有雙颱 輕颱梅姬上午8時生成

中央氣象局發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為今年第二號颱風、輕度颱風梅姬，短時間近...

第2颱最快明天生成 吳德榮：將與馬勒卡產生藤原效應

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部...

台鐵公司化 擬全員調薪3~5%

交通部目標二○二四年一月揭牌成立台鐵公司，面對員工害怕福利受損，交通部長王國材承諾，會幫員工全面加薪。據了解，交通部規畫...

圖解新聞／500元就想催出長者接種潮？快看南韓怎麼做

本土案例再創新高，4月9日新增442例，境外增136例，並新增1例死亡案例，為90多歲女性，未打過任何劑疫苗。國內長者近2成1劑未打，指揮中心宣布，延長65歲接種疫苗500元獎勵措施至5月底，盼長者盡速接種。

凌晨發生規模5.0地震 最大震度屏東3級

根據中央氣象局最新資訊，10日0時43分發生芮氏規模5.0地震，地震深度29.7公里，震央位於臺東縣政府南方124.0公...

解雞肉荒 下月起雛雞專案進口

國內肉雞短缺，農委會副主委黃金城表示，五月起，非疫區雞肉屠體只要在運輸過程全程密封，就可從疫區港口出貨；雛雞部分，除運送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。