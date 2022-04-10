第2颱最快明天生成 吳德榮：將與馬勒卡產生藤原效應

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有零星降雨的機率；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。北部16至31度，中部19至31度，南部19至33度，東部16至30度。

他說，周四晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降；下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉；北部偏涼，各地早晚微冷。周五、周六東北風影響，各地大多晴朗穩定，北海岸、東北部有零星短暫降雨的機率，氣溫逐日微升，白天北部略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱馬勒卡在關島南南西方海面；強度逐漸增強，11日將跨過中度颱風門檻，半徑擴大。向西北前進，12日轉北，13日起轉向北北東，在日本南方海面大迴轉。

他說，菲律賓東方近海另一熱帶低壓明天將發展為輕颱，與馬勒卡的相對距離逐漸接近，透過分析顯示，兩者產生「雙颱（藤原）效應」、有逆時鐘互繞的現象，不過一大一小維持不久，小環流將併入馬勒卡的大環流內而消失，兩者對台灣皆不具威脅。至於部分模式模擬第3個在南海發展的熱帶擾動，目前尚無跡象。

中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，馬勒卡「像颱風了！」他PO出衛星雲圖表示，應該一眼就看得出來，右下的大雲團，明顯的旋轉特徵，那是今年的第一號颱風。左側另外有一個略小的雲團，也有明顯旋轉特徵，現在還是個熱帶性低氣壓，看這雲型，很快會升級為颱風，今年第2號颱風。目前看法，兩個熱帶對流系統對台灣都沒直接影響。