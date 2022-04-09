大坑蝶螢嘉年華4月中登場 每場限60人、12日起開放報名

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市風管所提到，民眾若想體驗滿山滿谷螢火蟲驚奇現身，可至東勢林場遊樂區、八仙山森林遊樂區及新社多家休閒農場賞螢，滿足視覺享受。圖／台中市觀旅局提供
台中市風管所提到，民眾若想體驗滿山滿谷螢火蟲驚奇現身，可至東勢林場遊樂區、八仙山森林遊樂區及新社多家休閒農場賞螢，滿足視覺享受。圖／台中市觀旅局提供

大坑生態園區是台中後花園，「2022大坑蝶螢嘉年華」將於16、17和23、24日熱鬧登場， 12日起開放報名，每場次限額60名。中市府觀旅局表示，歡迎有興趣的大小朋友報名，園區雖為戶外空間，仍嚴加落實各項防疫措施，確保民眾玩得開心又安心。

觀旅局長韓育琪表示，大坑生態園區生態豐富，常見蝴蝶就有140幾種，每年夏天黑翅蟬、紅腳黑翅蟬及獨角仙都是園區內穩定現身的成員，104年通過環境教育設施場所認證後，讓園區不只是休閒公園，更進一步提升具有教育功能，目前開放學校機關團體免費申請，有需要可多加利用。

觀旅局說明，今年大坑蝶螢嘉年華將由兒童劇團擔任開幕表演，帶來活潑熱鬧的氛圍，另有專業生態導覽、環境教育觀察、露天生態演講及親子手作等，歡迎市民朋友大手牽小手，一起來大坑吃美食、享受大自然。

台中市風管所表示，為防疫考量並降低園區環境承載負荷，每場次名額60名，參加活動時建議穿著長褲、布鞋、戴帽子，晚上天氣較涼，可帶薄長袖備用；若自備手電筒，請記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾。民眾若想體驗滿山滿谷螢火蟲驚奇現身，可至東勢林場遊樂區、八仙山森林遊樂區及新社多家休閒農場賞螢，滿足視覺享受。

觀旅局提醒，今年活動4月12日起開放報名，報名網址：https://purplecrow.org.tw/news.php。防疫期間請民眾務必勤洗手、保持社交距離，園區雖然為戶外空間，但參加活動請全程戴口罩，並且配合實聯制、量體溫及酒精消毒，更多旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

台中市風管所提到，民眾若想體驗滿山滿谷螢火蟲驚奇現身，可至東勢林場遊樂區、八仙山森林遊樂區及新社多家休閒農場賞螢，滿足視覺享受。圖／台中市觀旅局提供
台中市風管所提到，民眾若想體驗滿山滿谷螢火蟲驚奇現身，可至東勢林場遊樂區、八仙山森林遊樂區及新社多家休閒農場賞螢，滿足視覺享受。圖／台中市觀旅局提供
台中「2022大坑蝶螢嘉年華」將於16、17和23、24日熱鬧登場， 12日起開放報名，每場次限額60名。圖／台中市觀旅局提供
台中「2022大坑蝶螢嘉年華」將於16、17和23、24日熱鬧登場， 12日起開放報名，每場次限額60名。圖／台中市觀旅局提供
中市觀旅局說明，今年大坑蝶螢嘉年華有專業生態導覽、環境教育觀察等，歡迎市民朋友大手牽小手，一起來大坑享受大自然。圖／台中市觀旅局提供
中市觀旅局說明，今年大坑蝶螢嘉年華有專業生態導覽、環境教育觀察等，歡迎市民朋友大手牽小手，一起來大坑享受大自然。圖／台中市觀旅局提供

生態園區 螢火蟲 社交距離

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