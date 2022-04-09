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聯合報系自動化推手 那福忠辭世

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
那福忠。圖／取自懷念那福忠臉書
那福忠。圖／取自懷念那福忠臉書

曾在1980年代主導聯合報系自動化的那福忠先生，堪稱中華文化電腦化的先驅，其於3月23日在美國加州家中辭世，享壽84歲。

1938年12月25日出生於中國遼寧省瀋陽市的那福忠，11歲來台，完成大學學業後負笈美國，1965年加入「化學文摘」組織（CAS- Chemical Abstracts Service）從事電腦排版的工作，1975年返台任職行政院主計處。

1980年，那福忠進入聯合報系聯經資訊公司，主導聯合報自動化計劃，由電腦排版替代鉛字撿排。彼時教育部連中文字碼都還沒有編齊，電腦裡沒有中文字形，那福忠在聯合報系的任務，不僅僅只是完成了報系電腦排版，更改進了中文報紙生產方式，為中文電腦開啟了文字應用，在歷史轉折前就推了一把力。

那福忠是中華文化電腦化的先趨，他在聯經資訊公司培養了第一批電腦中文化的人才，這些人，日後有的為IBM等大企業開發中文排版軟體，有的加入新創電腦排版公司，為中日韓報社改造自動化系統，在歷史中改變了印刷出版的面貌。

精力充沛的他，除主持報社自動化轉型，同期間還在交通大學資訊工程系兼任副教授十餘年；也連續五年獲聘為全球知名新聞網站評選獎艾皮獎（EPpy Award）評審委員，並以其業界人脈，協助北京大學及北大方正舉辦5屆的國際電子出版研討會。

掌握科技脈動的他，開風氣之先於1997年開立個人部落格，該部落格是當時印刷出版技術領域的風向球，也是今日電子出版的編年史;2004年進一步開立科普專欄，為讀者解說最前沿的科學知識和觀念，2016年出版「科學的浪漫」（The Romance of Science）一書，剝開科學嚴肅的外衣，引導讀者看懂科學家的語言。

那福忠多年來筆耕不輟，除了每周產出一、兩篇部落格文章，還能輕鬆應付兩岸印刷出版媒體不定期的邀稿，是華文出版界的的金頭腦。直到考量年事已高，在今年2月14日宣布收筆。

美國 北京大學 行政院

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