治癌進入免疫藥物新時代 藥效與經濟問題成兩難

免疫藥物讓癌症治療進入全新時代，經萬名癌友多年統合分析，免疫檢查點抑制劑（ICI）可延緩腫瘤惡化時間26%，另一份研究則顯示整體死亡風險降低31%。新北市立土城醫院內科部副部長謝佳訓指出，免疫藥物在美國FDA已核准使用在19種癌症，但不同的癌症有不同的使用情形，需要打造個人的治療計畫。

謝佳訓在今天「2022癌症高峰論壇」中指出，腫瘤細胞會分泌激素，讓免疫細胞誤以為腫瘤細胞是好朋友，自己踩剎車而失去殺死癌細胞的功能，就像是T細胞上的檢查點PD-1與腫瘤細胞PD-L1結合後，抑制了T細胞毒殺腫瘤細胞。

而免疫藥物就是把剎車系統解開，也就是免疫檢查點抑制劑，阻止PD-L1與PD-1兩者結合，進而促使T細胞可以毒殺腫瘤細胞。目前免疫檢查點抑制劑有三大類，PD-L1抑制劑、PD-1抑制劑、CTLA-4抑制劑，美國FDA已核准使用在19種以上癌症，成了癌症治療的新標準。

依據多種癌別多份研究的萬人統合分析，免疫檢查點抑制劑可增加27%腫瘤抑制、延緩腫瘤惡化26%；而5,600人的研究則證實整體死亡風險降低31%；比起傳統的治療可以改善生活品質19%。健保從108年4月有8億元的預算用在8個癌別，整體的反應率則約3成。

謝佳訓指出，免疫檢查點抑制劑帶來治癌的曙光，但仍有可能帶來副作用，有極低比率會有心肌炎、免疫失控的情形，尤其是自體免疫患者，或是器官移植者長期服用類固醇者，因此在治療前會教育病人若有呼吸喘、血壓低、嚴重腹瀉、皮膚癢等情形都需回診。

對病患而言，免疫藥物帶來治癒的可能，但在健保有條件給付的情形下，很多狀況必需自費。謝佳訓認為，目前國際治療趨勢是合併治療，例如免疫藥物加化療，若民眾免疫藥物有獲得給付，要化療就得自費；而不符合健保給付條件者，就得全部自付，因此治療前醫病得在衡量經濟及治療效果的同時進行詳細的討論。 國衛院、健保署、國健署、聯合報健康事業部、元氣網及那些癌症教會我的事粉絲團9日共同舉辦「2022癌症高峰論壇」，右起新北市立土城醫院內科部副部長謝佳訓、台大醫院一般外科主治醫師郭文宏、國衛院癌症研究所副研究員級主治醫師張光裕、馬偕醫院血液腫瘤科資深主治醫師張明志、花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠、聯合報副總編輯洪淑惠。

記者曾原信／攝影