肺癌化療、標靶藥物、免疫治療組合多 與醫師討論策略

肺癌是困難的戰鬥道路，中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德樁今在聯合報2022癌症高峰論壇上，帶領民眾穿梭時空，辨識文史、藝術創作中的微細癌變，揪出癌症，而現今新藥治療多元，合併療法的趨勢讓肺癌病患有機會活得更久、更好。

夏德樁說，由中國古代典籍不容易看到對肺癌的記載，但從義大利文藝復興大師拉斐爾的「年輕女子肖像」畫作中，可看到畫中女子左側乳房增大，且靠近腋下有不規則突起，因而推論她可能有乳癌。由此可證，愈容易從外觀發現的腫瘤愈可早期治療；近代流行病學也顯示女性乳癌發生率第一，而肺癌常發現已屬晚期。

夏德樁在論壇中發表「非小細胞肺癌治療前景與趨勢」，肺癌發生原因，在國外和高齡、吸菸與職業較有關；但在台灣，常發生在中年不吸菸、有家族史的女性身上，另外，近年空氣汙染也被懷疑是肺癌影響因子。近年有人倡議可利用低劑量電腦斷層檢查去篩檢肺癌，但他不建議非危險族群一窩蜂盲目檢查，因為常暴露在放射線檢查中，反而容易誘發更多癌變。

夏德樁指出，癌症治療可說始於戰爭，美國過去進行化學戰就發現芥子氣可破壞人體大部分的白細胞，不過近年第三代化學治療進入瓶頸期，因而醫學界進入精準醫療，去瞭解病患基因後接受標靶治療，對治療肺癌有不錯效果；健保署因為有健保負擔的問題，也許無法開放第三代標靶藥物給所有病患，但病患可先試第一代或第二代標靶藥物，再接受第三代藥物，五年存活率或許來得更好。

標靶治療也可能出現抗藥性，夏德樁強調：「病患不要氣餒！」他看過有些病患出現抗藥後去求神拜佛，事實上病患不用擔心沒藥物可用，因為肺癌有一個接一個的藥物可以用，治療不見得會變得更差；如果是在醫學中心治療的病患，還有機會接受新藥臨床試驗，可以與醫師詳細溝通後，再好好使用健保接受治療。

夏德樁也舉例，肺癌治療為了對付抗藥性，現在還有新型抗體藥物複合體（ADCs），目前已有許多臨床認驗「它有點像木馬屠城記，進入體內只會去找癌細胞，找到後再把藥物釋放出來，達到很有效的治療。」

癌症治療與時俱進，夏德樁說，二○○三年國外期刊宣布「免疫治療的時代來了！」二○一五年我國健保也開放使用這些藥物，例如PD-L1表現好的病患可使用單一免疫治療；到了二○二二年，因免疫治療不是對每個人都有效，國外報告認為，混合式治療如免疫治療合併化學治療，或免疫治療加化學治療再加抗血管新生抑制劑等，在不同的狀況下可以得到更好的療效。