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癌患都適合免疫療法嗎 專家建議考慮這些因素

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
免疫療法成了治癌最受矚目的治癌方式，也是民眾相當關心的療法，國衛院癌症研究所副研究員級主治醫師、成功大學醫學院腫瘤科副教授張光裕指出，民眾若想要進行免疫療法，需考慮經濟及科學證據的效果，進行醫病共決。記者曾原信／攝影
免疫療法成了治癌最受矚目的治癌方式，也是民眾相當關心的療法，國衛院癌症研究所副研究員級主治醫師、成功大學醫學院腫瘤科副教授張光裕指出，民眾若想要進行免疫療法，需考慮經濟及科學證據的效果，進行醫病共決。記者曾原信／攝影

免疫療法被視為未來治癌的曙光，目前包括抗體藥物及細胞療法兩大趨勢，抗體藥物已發展10年，而細胞療法在台灣則剛起步。國衛院癌症研究所副研究員級主治醫師、成功大學醫學院腫瘤科副教授張光裕指出，免疫療法費用相對昂貴，若使用抗體藥物可獲健保給付建議先使用，細胞療法必須多方面考慮，經濟負擔和藥效都是重點。

免疫在癌症的重要性，早在2000年時就發現，癌細胞有些共同特徵，包括複製無上限、誘發血管增生、抗細胞死亡、失控的增殖、生長抑制失效等。2011年科學界發現，癌症治療不能只專注腫瘤細胞本身，還需要注意癌細胞的微環境，甚至必須了解腫瘤細胞何以逃脫體內的免疫系統。

張光裕指出，近年學者重大發現是免疫檢查哨點與腫瘤免疫的抑制原理，用以發展免疫抗體藥物，這就是免疫檢查點抑制劑，目前有「CTLA4抗體」及「PD-1/PD-L1抗體」兩大類，有六成癌別適用，療效約2成到4成，最近研究發現抗體藥物反應性可以持續，健保署目前有條件給付8種癌症使用。

簡單的說，免疫治療的原理是讓免疫細胞教育活化，認出腫瘤細胞後再殺死癌細胞，除了抗體藥物外，國內也有10幾家醫院正在進行細胞免疫治療，目前特管法進行技術上的監控，治療前需在體外進行自體免疫細胞的處置，之後再輸入回體內，但效果會依每家醫院有所不同，由於是自己的細胞，副作用不會太大。

細胞療法最新的還有將T細胞改造成CAR-T嵌合抗體受體T細胞，張光裕表示，目前國際藥廠有5種產品上市，效果雖然經過證實，但能使用的限制更高，只適合血液性癌症，且又得看其特殊腫瘤亞型，加上在台灣取得困難且非常昂貴，民眾要付出的成本相當高，由於細胞經過改造會擔心產生免疫風暴，必需密切觀察。

至於，民眾該如何看待免疫治療，張光裕認為，若健保有給付抗體藥物，民眾當然可以使用，若要自費使用抗體藥物或細胞免疫療法，需要更客觀看其效果及經濟負擔與效果，選擇細胞療法則要看其實驗室是否有認證，也需要看醫院與生技公司合作研究的癌別是否適合自己，在治療前需與醫療團隊仔細討論。

腫瘤 癌症治療 健保

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