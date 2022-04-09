CAR-T治療三合一癌症治療 血癌、淋巴癌治療新契機

癌症即將連續40年蟬聯十大死因首位，每四人就有一人罹癌。關心民眾癌症治療，「聯合報」今舉辦2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」。參與論壇的花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠，針對「CAR-T治療大突破」，說是這是同時具備細胞療法、基因療法、免疫療法的創新癌症治療。

李啟誠說，「CAR-T」（chimeric antigen receptor T-cell），也就是「基因嵌和後的Ｔ細胞」，外界開始重視CAR-T治療，是2012年美國紐約一名女孩Emily，罹患嚴重血癌，無法進行骨髓移植，最後以自己的「CAR-T」治癒末期血癌。2013年起，癌症免疫學興起，就是利用人體免疫系統治療癌症。

癌症免疫學發展至今，在癌症治療藥物方面，分為被動免疫及主動免疫，以及有無特定標靶可供治療等，其中如接種癌症疫苗、「CAR-T」治療屬於主動免疫，且有特定標靶可供治療，而被動免疫且有特定標靶可供治療，也就是所謂的標靶治療。

李啟誠指出，花蓮慈濟推廣「CAR-T」克服難治血癌，是讓免疫T細胞透過基因編輯改造，成為專一性治療的「CAR-T細胞」，可以精準辨識及治療血癌、淋巴癌。當進行CAR-T治療，為先收集癌症患者的血液，並分離出免疫細胞，再送至台灣或瑞士的細胞工廠進行基因改造，成為CAR-T細胞，隨後再由CAR-T照顧團隊，將CAR-T細胞以輸血方式輸入患者體內治療癌症。