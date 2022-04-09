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CAR-T治療三合一癌症治療 血癌、淋巴癌治療新契機

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」說，CAR-T治療是同時具備「細胞療法」、「基因療法」、「免疫療法」三者的創新癌症治療。記者曾原信 /攝影
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」說，CAR-T治療是同時具備「細胞療法」、「基因療法」、「免疫療法」三者的創新癌症治療。記者曾原信 /攝影

癌症即將連續40年蟬聯十大死因首位，每四人就有一人罹癌。關心民眾癌症治療，「聯合報」今舉辦2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」。參與論壇的花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠，針對「CAR-T治療大突破」，說是這是同時具備細胞療法、基因療法、免疫療法的創新癌症治療。

李啟誠說，「CAR-T」（chimeric antigen receptor T-cell），也就是「基因嵌和後的Ｔ細胞」，外界開始重視CAR-T治療，是2012年美國紐約一名女孩Emily，罹患嚴重血癌，無法進行骨髓移植，最後以自己的「CAR-T」治癒末期血癌。2013年起，癌症免疫學興起，就是利用人體免疫系統治療癌症。

癌症免疫學發展至今，在癌症治療藥物方面，分為被動免疫及主動免疫，以及有無特定標靶可供治療等，其中如接種癌症疫苗、「CAR-T」治療屬於主動免疫，且有特定標靶可供治療，而被動免疫且有特定標靶可供治療，也就是所謂的標靶治療。

李啟誠指出，花蓮慈濟推廣「CAR-T」克服難治血癌，是讓免疫T細胞透過基因編輯改造，成為專一性治療的「CAR-T細胞」，可以精準辨識及治療血癌、淋巴癌。當進行CAR-T治療，為先收集癌症患者的血液，並分離出免疫細胞，再送至台灣或瑞士的細胞工廠進行基因改造，成為CAR-T細胞，隨後再由CAR-T照顧團隊，將CAR-T細胞以輸血方式輸入患者體內治療癌症。

目前全球已有6種「CAR-T細胞」治療藥物，可以針對血癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤。李啟誠說，生命無價，但目前「CAR-T細胞」治療費用高昂且健保尚未給付，若病人欲使用「CAR-T細胞」治療癌症，也可探問療醫師是否有機會透過衛福部恩慈療法，尋求治療。

花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」說，CAR-T治療是同時具備「細胞療法」、「基因療法」、「免疫療法」三者的創新癌症治療。記者曾原信 /攝影
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」說，CAR-T治療是同時具備「細胞療法」、「基因療法」、「免疫療法」三者的創新癌症治療。記者曾原信 /攝影
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」說，CAR-T治療是同時具備「細胞療法」、「基因療法」、「免疫療法」三者的創新癌症治療。記者曾原信 /攝影
花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠今在聯合報舉辦的2022癌症高峰論壇「無畏-癌症教會我的事」說，CAR-T治療是同時具備「細胞療法」、「基因療法」、「免疫療法」三者的創新癌症治療。記者曾原信 /攝影

癌症治療 基因 患者

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