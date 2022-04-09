每15個孩子可能有1個遲緩兒 伊甸辦兒童發展篩檢

伊甸基金會今天在高雄市美濃區圖書館前廣場舉辦「愛多、礙少~有您陪伴真好」兒童發展篩檢暨早期療育社區宣導活動，望以活動、闖關等遊戲方式，盡早發現發展遲緩兒，提早投入治療。旗山早療中心主任許廷安表示，大旗山服務區近3年透過早療社工及教保老師連結與協助，就有498位兒童接受早期療育服務。

伊甸基金會宣導活動提供親子DIY創作、兒童發展闖關遊戲、生活安全及衛教知能宣導，還有第三區居家托育人員精彩表演，家長帶幼童完成活動闖關也有精美好禮。伊甸基金會表示，全台灣每15個小孩，就有1個可能是發展遲緩兒，許多慢飛天使在語言、認知、情緒上發展較慢，「長大」對他們來說其實不簡單。

許廷安表示，大旗山服務區近3年接獲354件新增通報案例，估算平均通報率達15.8%。其中透過早療社工及教保老師連結與協助，有498位兒童接受早期療育服務。其中3歲的欣欣（化名）及2歲妹妹如如（化名）去年參加兒童發展篩檢活動，經社工銜接兒童發展評估確診發展遲緩，及早投入治療，在社工及母親陪伴下逐漸看到進步。

社工表示，當時觀察2姐妹語言表達少、社交互動陌生，過程中欣欣僅能指認基本生活用品，但無法理解用途，表達詞彙量少，生活自理還無法自行如廁；如如則因語言能力不佳，常以哭鬧方式面對挫折。姐妹倆母親表示，原以為等孩子長大後，語言表達、說話能力自然就會成長，經社工陪伴與時段老師的教導，才了解早期療育的重要性，深刻體會慢飛也沒關係，因每一個進步都是驚喜。