解雞肉荒？5月起雛雞進口採專案 雞肉可從疫區港口出貨

國內肉雞短缺，國產肉雞業者與進口業者近日頻繁與農委會開會，不過，農委會昨才表示未拍板放寬任何進口雞肉防檢疫規定，進口業者仍依照現行規範由非禽流感疫區進口，農委會副主委黃金城今卻證實，自5月起，非疫區雞肉屠體只要在運輸過程全程密封，就可從疫區港口出貨 ;雛雞部分，除運送過程須全程密封，可從疫區上飛機，到台灣後的檢疫條件也加嚴，改14天內檢驗2次，因此採專案執行。他強調，「僅是在行政上做調整，沒有放寬不放寬的問題。」

為解決肉雞短缺問題，進口業者日前希望農委會可放寬由美國進口雞肉的檢疫條件，包括由現行禽流感以「州」(State)為限制，放寬改為以「郡」(County)為限制；二為禽流感潛伏期由14天改為3天，第三則是由第三地進口，引爆國內白肉雞業者不滿，農委會近日則密集召開會議與產官學研商對策。

不過，農委會昨天才強調防疫不能打折扣，未拍板放寬任何進口雞肉防檢疫規定，進口業者仍依照現行規範由非禽流感疫區進口。今天卻對媒體透露，昨會議拍板只要在運輸過程中全程密封，非疫區的雞肉屠體就可從疫區港口出貨。

黃金城說，世界動物衛生組織（OIE）已將禽流感疫區觀察期調整為28天，只要疫區連續28天未爆發疫情，雞肉就可申請進入台灣，且OIE針對密閉運輸規定也有調整，媒介清淨區的肉品，若符合密閉運輸規範即可通過。他強調，現行禽流感仍以「州」(State)為限制單位，雞肉的防檢疫規定沒有任何改變，也沒有採專案處理，「僅是在行政上做調整，沒有放寬不放寬的問題。」

至於1日齡雛雞，黃金城表示，只要箱籠全程密封，並逐箱由獸醫師簽具封條，運輸過程中就可途經疫區，也可從疫區的機場上飛機，運抵台灣後必須觀察14天，過去只採檢1次，5月起改採檢2次、並增加抽驗數量。